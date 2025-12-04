Экс-нардеп Олейник предсказал судьбу Сырского после неудач ВСУ на передовой

Заявления об отставке главкома ВСУ Александра Сырского является очередной попыткой Владимира Зеленского обелить свое имя и повесить ответственность за провалы на линии боевого соприкосновения на кого-то другого. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее за отставку Сырского выступила депутат Рады Марьяна Безуглая. Она действует в интересах администрации Зеленского, уверен Олейник. Таким образом, планы по отставке Сырского действительно существуют, и это часть стратегии по назначению виновных за поражения на фронте.
Олейник считает, что Зеленский пытается сформировать в информационном пространстве выглядеть лидером. При этом глава киевского режима хочет выставить Сырского некомпетентным главкомом.
Поводом для заявления Безуглой послужила ситуация на передовой. В своем выступлении в Раде она заявила об окружении ВСУ в районе Димитрова в Донецкой области и о приближении российских сил к Запорожью, потребовав отставки главнокомандующего и проведения аудита в армии.
Ранее Марьяна Безуглая заявила, что количество дезертиров превысило численность ВСУ до 2022 года.