Экс-нардеп Олейник предсказал судьбу Сырского после неудач ВСУ на передовой

Поводом для заявления Безуглой послужила ситуация на передовой. В своем выступлении в Раде она заявила об окружении ВСУ в районе Димитрова в Донецкой области и о приближении российских сил к Запорожью, потребовав отставки главнокомандующего и проведения аудита в армии.