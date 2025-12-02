Экс-нардеп: может ли Зеленский уйти с поста в ближайшие дни

От Владимира Зеленского потребовали уйти в отставку на этой неделе из-за коррупционного скандала в Киеве. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«Зеленский уйдет на этой неделе. На выходных мне сообщили о том, что Зеленскому приказали уйти на этой неделе», — сказано в сообщении парламентария. При этом он не уточнил, кто именно отдал соответствующий приказ.
Вместе с тем Дмитрук отметил, что на выполнение этого требования может уйти от нескольких недель до месяцев.
«Это человек, который будет тянуть время, рассказывать всевозможные басни, придумывать оправдания. Он будет делать все, чтобы отсрочить неизбежное», — пояснил депутат.
Маловероятно
Политик, бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail поделился мнением, что Зеленский в ближайшие дни не покинет свой пост. Причем, он также выразил сомнения в правдивости информации, которую опубликовал Дмитрук.
«Я не знаю, откуда Дмитрук это знает, возможно, сидя в Великобритании, ему там британский премьер Кир Стармер об этом сказал. Сейчас просто все хотят хайпануть. У меня нет никаких оснований, что Зеленский готов уйти в отставку прямо сегодня или в ближайшие дни», — сказал собеседник издания.
Он добавил, что глава киевского режима уйдет со своего поста в любом случае, однако для этого необходимо, чтобы произошли некоторые процессы на Украине.
«Если будет глубочайший политический кризис, если он все-таки убедится, что его не поддерживает собственная фракция, что на всех уровнях происходит саботаж, то это уже другая история. Однако для этого нужно время. Когда произойдут определенные процессы, которые не будут позволять Зеленскому реализовывать свои цели и задачи, тогда он будет готов уйти в отставку», — уточнил экс-нардеп.
Влияние коррупционного скандала
Политик отметил, что коррупционный скандал на Украине уже оказал давление на главу киевского режима и очень многое изменил в правительстве.
«Монополия власти рухнула, но Зеленскому еще надо убедиться, что он не способен управлять этим государством, потому что, условно говоря, ему не подчиняются там Верховная рада, кабинет министров. При этом они вообще и не должны ему подчиняться, так как это отдельные ветви власти. Но диктатору трудно же это понять. Он шесть лет управлял совсем другим режимом», — сообщил Килинкаров.
Он подчеркнул, что давление и дальше может продолжаться, поскольку «мы еще даже десятой части не видели этих пленок».
«Если он станет преградой для достижения мирного урегулирования, то ему сделают предложение, от которого он не сможет отказаться. Зеленский сейчас в очень уязвимой ситуации после коррупционного скандала. До этого всего его полномочия и возможности были гораздо больше и шире, чем сейчас. После того, как с обысками пришли к бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку, каждый чиновник будет задумываться, а нужно ли реализовывать какие-то незаконные приказы Зеленского», — считает бывший депутат Верховной рады.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура страны провели обыски в доме Ермака на фоне вспыхнувшего в стране коррупционного скандала в энергетике. Сам он подтверждал проводимые мероприятия.
Агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ сообщало, что сотрудники бюро после обысков обвинений никому не предъявили.
Позже в этот же день Зеленский объявил, что Ермак написал заявление об отставке, которую он принял.