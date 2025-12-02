Экс-нардеп: может ли Зеленский уйти с поста в ближайшие дни

«Если он станет преградой для достижения мирного урегулирования, то ему сделают предложение, от которого он не сможет отказаться. Зеленский сейчас в очень уязвимой ситуации после коррупционного скандала. До этого всего его полномочия и возможности были гораздо больше и шире, чем сейчас. После того, как с обысками пришли к бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку, каждый чиновник будет задумываться, а нужно ли реализовывать какие-то незаконные приказы Зеленского», — считает бывший депутат Верховной рады.