Экс-нардеп: кто будет гарантировать безопасность Зеленского

Пункт об амнистии включили в план США по урегулированию конфликта на Украине для того, чтобы заверить Владимира Зеленского и его окружение, что они не столкнутся с расследованием, если разгоревшийся в стране коррупционный скандал примет большие масштабы. Об этом сообщает The Washington Post.
По информации издания, одним из факторов, побудивших администрацию американского лидера Дональда Трампа вновь попытаться урегулировать конфликт, послужило ощущение, что Киев дошел до точки перелома в связи с коррупционным скандалом и перемены в зоне боевых действий.
«Из-за политической нестабильности американские чиновники включили [в план] предложение о проведении всеобщих выборов в течение 100 дней после подписания соглашения, что будет приравнено к публичной ратификации или отказу от соглашения. Они также добавили оговорку о послевоенной амнистии по требованию Украины, чтобы заверить Зеленского и членов его правительства, что они не столкнутся с расследованием, если текущий коррупционный скандал примет большие масштабы», — сказано в материале WP.
Очень важный пункт
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, соответствующий пункт является персональной безопасностью, причем, не только в плане финансов. Он уточнил, что в данном случае речь идет о Зеленском и его 5−6 сторонниках — где они будут жить, кто даст гарантии иммунитета от преследования по уголовным делам, сохранят ли свои активы.
«Когда Зеленский говорит, что ищет варианты в интересах Украины, он подразумевает под этим свои личные интересы. На его глазах история бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который верой и правдой служил американцам, а сейчас сидит в тюрьме за преступления. Поэтому он понимает, что ему нужны гарантии», — сказал собеседник издания.
Не будет 100% гарантий
По словам политика, если стороны подпишут соглашение, где будет обозначен соответствующий пункт, то по закону нельзя будет ликвидировать Зеленского или посадить в тюрьму.
«У Зеленского есть жизнь еще и по понятиям. Например, кто запретит тому же бизнесмену Коломойскому, бывшему президенту Украины Петру Порошенко, а таких где-то человек 100, которые могут и имеют желание сделать все, чтобы он ответил. Коломойский его вообще президентом сделал, а Зеленский решил отжать весь его бизнес. Это не прощается. Поэтому будет ли он в Аргентине, где пряталась вся эта фашистская нечисть, или Израиле, но его найдут из-под земли. Кроме того, также есть люди, которые могут предъявить Зеленскому претензии финансового характера», — сообщил Олейник.
Кроме того, экс-нардеп подчеркнул, что спецслужбы различных стран понимают, что Зеленский является носителем информации, которая не должна получить огласку. Например, «кому и какие были даны откаты».
«Украина — это чемодан без ручки. Если его бросить, то при раскрытии выпадут пачки денег, на которых будет написано — “главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, президенту Франции Эммануэлю Макрону” и так далее. То есть это взятки. Поэтому есть такое выражение — “он слишком много знал”, что могут написать Зеленскому и на памятнике. А потом подать, что это русские сделали и опять во всем обвинить Москву», — сказал Олейник.
Куда сбежит Зеленский
По мнению бывшего депутата Верховной рады, вряд ли Зеленский в итоге сбежит в США, поскольку американский лидер Дональд Трамп «сегодня утром говорит одно, а вечером — другое». Кроме того, вместо действующего главы Белого дома к власти может прийти кто-то другой, который не сможет что-либо ему гарантировать.
«Я бы на первое место поставил Великобританию, потому что с ними у него особые отношения, начиная с экс-премьера Бориса Джонсона. Также он купил там серьезные замки. Кроме того, количество встреч Зеленского с британским королем в какой-то мере говорит о том, что глава киевского режима является его подданным. Нужно еще помнить, что в 2020 году Зеленский был с визитом в Великобритании и его пригласили в МИ-6. Скорее всего, он тогда подписал комплексное соглашение с британцами», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.