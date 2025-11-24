Экс-нардеп: кто будет гарантировать безопасность Зеленского

«У Зеленского есть жизнь еще и по понятиям. Например, кто запретит тому же бизнесмену Коломойскому, бывшему президенту Украины Петру Порошенко, а таких где-то человек 100, которые могут и имеют желание сделать все, чтобы он ответил. Коломойский его вообще президентом сделал, а Зеленский решил отжать весь его бизнес. Это не прощается. Поэтому будет ли он в Аргентине, где пряталась вся эта фашистская нечисть, или Израиле, но его найдут из-под земли. Кроме того, также есть люди, которые могут предъявить Зеленскому претензии финансового характера», — сообщил Олейник.