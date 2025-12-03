Экс-нардеп: как живут мужчины на Украине при зверствах ТЦК

«Бывали случаи, когда ТЦК ловили кого-то одного или двоих, ломали руки и ноги, пробивали череп. Их слишком много. Они просто издеваются над мирными, нормальными пацанами, у которых тоже есть семьи», — сказал военнопленный ВСУ Сергей Костецкий.
По его словам, он был определен в штурмовое подразделение за пьянство и конфликт с командованием и направлен в зону боевых действий в Димитрове. После неудачной попытки выйти из окружения Костецкий сдался в плен российским войскам.
Также он призвал своих сослуживцев сдаться в плен и не боятся русских.
«Русский мир — люди здесь хорошие, мирные. Нас не били, не издевались, даже кормят нормально. Вообще нормально относятся, люди хорошие», — сказал он.
Украинское гестапо
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что действия сотрудников ТЦК незаконны, поскольку они лишены права применять силу, наручники, тем более — унижают честь и достоинство граждан. Он уточнил, что они вправе только выписать повестку и если человек не пришел, то накладывать штрафные санкции.
«На сегодняшний день надо правильно квалифицировать эту структуру — это украинское гестапо. Там не было правил, как и здесь. Понятно, что когда идет коллективное сопротивление, они беспощадно применяют физическую силу к мобилизованным. В ТЦК попали люди, которые далеки от понятий “морали”, “нравственности” и так далее. Помимо случаев, когда кому-то ломали конечности, было много тех, кто умирал. Причем, это все списывают на сердечный приступ или на то, что человек сам выпал из окна. Мобилизованных держат в подвалах, лишают возможности связаться с адвокатом. Причем, защитники, придя туда, могут и не выйти — есть риск стать тоже мобилизованным», — сказал собеседник издания.
Власть сама дает команды
По словам эксперта, киевский режим закрывает глаза на все нарушения, которые творят сотрудники ТЦК, поскольку он сам отдает им приказы.
«Киевская власть делает вид, что ничего не знает. Если учитывать, что Украина представляет концлагерь, а Зеленский его комендант, то, я думаю, вопросов не возникает», — добавил экс-нардеп.
Как живут мужчины на Украине
Олейник сообщил, что те мужчины на Украине, которые имеют бронь от мобилизации, все равно передвигаются с опаской, поскольку ее могут в любой момент аннулировать. Причем, как уточнил он, уже были случаи, когда сотрудники ТЦК «плевали на эту бронь, так как не хватало количества мобилизованных по плану».
«По информации украинских источников, под мобилизацию приблизительно попадает полтора миллиона человек. Они как раз пытаются сбежать из страны или прячутся дома, уезжают в какие-нибудь села, их укрывают родственники. При этом тех, кого выловили, не довозят даже до учебного полигона, так как они сбегают. Количество дезертировм на Украине растет», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.