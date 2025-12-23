Экс-нардеп: где Зеленский прячет награбленное и кто ему в этом помогает

«Зеленский раньше путешествовал по Европе и привозил за раз 800 миллионов, миллиард, два-три миллиарда. Сейчас же они радуются даже 100−200 миллионам, которые какая-то страна из Европы передаст. Расходы европейцев сократились минимум в два раза. Причем, после коррупционного скандала будут приняты решения по корректировке и мониторингу этих средств. Наверное, усилят контроль за ними, но не настолько, чтобы исключить коррупционные схемы. Я думаю, они будут продолжать “работать” в этом направлении, но более осторожно и продуманно», — отметил Килинкаров.