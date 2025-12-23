Экс-нардеп: где Зеленский прячет награбленное и кто ему в этом помогает

Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун хранил на своей вилле в Ницце 90 тысяч евро, 3 кг золота и 18 часов элитных марок на сумму более 1 млн евро. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели», ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что 17 декабря у Пискуна проводились обыски Государственным бюро расследований Украины совместно с полицией Франции.
Отмечается, что бывший генпрокурор не смог подтвердить происхождение валюты, предоставить банковские документы на покупку золотых слитков и таможенные документы, которые бы подтверждали законность ввоза во Францию дорогих часов.
Местная полиция возбудила уголовное дело по факту легализации средств, полученных преступным путем. В настоящее время решается вопрос о предъявлении экс-чиновнику обвинений по этой статье. Согласно информации из окружения Пискуна, французы сначала его задержали, но затем отпустили, указывает издание.
Пискун трижды занимал пост генерального прокурора Украины: в 2002—2003 годы, 2004−2005 годы и месяц в 2007 году. Летом 2020 года в течение месяца занимал должность советника генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой. Следственные действия касались обвинения украинского олигарха Игоря Коломойского* в заказе убийства адвоката Сергея Карпенко в 2003 году. Пискуна подозревают в получении неправомерной выгоды при закрытии дела о покушении на убийство, в котором бизнесмен проходил обвиняемым.
Издание «Зеркало недели» также отмечает, что на вилле Пискуна обнаружили несколько «интереснейших документов», которые не имеют отношения к делу Коломойского*.
Где прячет деньги Зеленский
Политик, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Владимир Зеленский может прятать свои деньги в криптовалюте в кошельках Тимура Миндича, которого так и называют — «кошелек» главы киевского режима. Кроме того, он мог инвестировать большие суммы в западные компании, которые теперь выплачивают ему дивиденды.
«Речь идет о миллиардах. Состояние Зеленского, если прикинуть по возможностям его ближайшего окружения, я оцениваю в сумму больше 2−3 миллиардов долларов. Это точно. Тут даже говорить не о чем. То есть речь идет о колоссальных финансовых ресурсах, возможность которых заработать была предопределена — боевыми действиями и потоком неконтролируемых финансовых ресурсов, которые поступали на территорию Украины. Понятно, что во главе всей этой коррупционной пирамиды, конечно, стоит Зеленский», — сказал собеседник издания.
Он отметил, что ни в одной сфере, к примеру, экономики или энергетики, не могли реализовывать какие-то коррупционные схемы без ведома главы киевского режима.
«Он стал богаче украинских олигархов. По принципу — “убей дракона — стань драконом”. У него доллары, евро, фунты стерлингов, но не гривны — это точно. Они же хотели купить Dolce and Gabbana, вложиться во французский банк, но это то, что мы знаем и что у них не получилось. А что вышло в итоге у Зеленского, пока тайна», — добавил политик.
Кто помогает Зеленскому
Килинкаров сообщил, что выводить деньги за границу Зеленскому помогают дипломатические каналы. Также в этом содействуют и прибалтийские банки.
«Как вы думаете, почему Кая Каллас стала главой европейской дипломатии? Я думаю, что она была важным звеном во всех этих схемах, а прибалтийские страны и их банки участвовали в выводе финансовых ресурсов за пределы Украины. Они были вмонтированы в эту масштабную схему. “Прачечная” работала на Украине, а все остальное сопровождение осуществляли через европейские банки, в том числе и прибалтийские», — отметил бывший депутат Рады.
Он также добавил, что канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также причастны к схемам Зеленского. Он пояснил, что нормальный человек не будет передавать финансовые ресурсы, оставляя их без контроля.
«А если он это делает, то значит он участвует в этом процессе, понимает, для каких целей эти деньги выделялись и как они должны распределиться», — заявил Килинкаров.
Денег стало меньше
При этом экс-нардеп подчеркнул, что с приходом к власти в США президента Дональда Трампа помощь киевскому режиму стала в разы меньше, чем при бывшем американском лидере Джо Байдене. Причем, количество выделяемых денег сократилось и в самой Европе.
«Зеленский раньше путешествовал по Европе и привозил за раз 800 миллионов, миллиард, два-три миллиарда. Сейчас же они радуются даже 100−200 миллионам, которые какая-то страна из Европы передаст. Расходы европейцев сократились минимум в два раза. Причем, после коррупционного скандала будут приняты решения по корректировке и мониторингу этих средств. Наверное, усилят контроль за ними, но не настолько, чтобы исключить коррупционные схемы. Я думаю, они будут продолжать “работать” в этом направлении, но более осторожно и продуманно», — отметил Килинкаров.
Счастья не принесут
Кроме того, бывший депутат Верховной рады добавил, что все деньги, которые Зеленский вывел через коррупционные схемы, по итогу у него конфискуют. Однако главе киевского режима стоит опасаться даже не этого, уточнил политик.
«Я уверен, что у Зеленского все имущество в итоге конфискуют, но дело здесь в другом. Это сделают люди в белых перчатках в западных банках. При этом он останется должным очень злым и голодным людям, которых глава киевского режима ограбил на Украине. Я имею в виду, украинских бизнесменов, олигархат и прочих. Эти люди, конечно, будут гоняться за Зеленским по всему миру. В конечном итоге эти деньги точно не принесут ему счастья», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.