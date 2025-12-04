Экс-нардеп: есть ли борьба между Будановым* и Сырским и какое политическое будущее их ждет

«Сырский сам понимал, когда шел на эту должность, что его ожидает. Его назначали в качестве громоотвода, который должен взять на себя ответственность за все возможные негативные моменты, которые могут отрицательно сказаться на репутации Зеленского. Условно говоря, все победы должен присвоить себе глава киевского режима, а поражения — Сырский. В этом и заключается его функционал. У него нет никаких политических амбиций, и он выполняет все поступающие ему указания, которые вызывают раздражение среди военных. Они не понимают, почему ценой жизни своих солдат нужно решать какие-то политически мотивированные решения, причем далекие от какой-то военной стратегии», — отметил политик.