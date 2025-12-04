Экс-нардеп: есть ли борьба между Будановым* и Сырским и какое политическое будущее их ждет

Сотрудники ГУР и военные киевского режима накануне вечером устроили перестрелку, не поделив санаторий под Киевом. Об этом сообщило издание «Украинская правда».
«Между представителями ГУР и военнослужащими воинской части А4005 произошло столкновение на территории санатория “Октябрь” в Конча-Заспе (район на юге Киева. — Прим. ред.) с применением оружия», — сказано в публикации.
По словам источников издания, сотрудники разведки выломали ворота, ведущие на территорию санатория, который занимали боевики ВСУ, и со стрельбой взяли в плен десятерых солдат, нанеся им «существенные травмы».
После этого представители ГУР забаррикадировались на территории комплекса и отказались его покидать, хотя и отпустили пленных. Также они не стали впускать полицейских и сотрудников военных структур.
Представитель разведки заявил журналистам, что ведомство заключило договор с владельцем земельного участка, где расположен санаторий, о размещении там разведчиков. По его словам, договор передали местным властям и полиции и он не подлежал дальнейшему распространению по соображениям безопасности.
При этом, как отмечает издание, воинская часть ВСУ имела свой договор с представителями санатория об аренде помещений и размещении там своих солдат. В ГУР подчеркнули, что соответствующий договор военных киевского режима утратил силу, а боевики находились там незаконно.
Газета также пишет, что суд арестовал данный санаторий в 2020 году, а через два года вернул в госсобственность. В 2022 году инициировали процедуру банкротства. По мнению журналистов, на застройку этой территории претендуют бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский, с которыми может быть связана фирма, заключившая договор с ГУР.
Противостояние ГУР и ВСУ
Политик, бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что противостояние между этими ведомствами есть, причем не в их функционале, который определен законом, а в тех делах, на которые они претендуют.
«Я думаю, главком ВСУ Александр Сырский и Буданов* могут делить сферы влияния в коррупционных схемах, вероятность их участия в них очень велика. Ведь министерство обороны — это ведомство, которое осваивает львиную долю всех бюджетных средств и донорскую помощь западных стран. Его бюджет больше даже бюджета самой Украины. Поэтому возможностей там достаточно много. Сейчас, в период боевых действий, вся информация о закупках оборудования, обмундирования, питания и всего остального закрыта. Но это все контролируется, в том числе Сырским и Будановым*», — сказал собеседник издания.
Политические амбиции Сырского и Буданова*
По словам экс-нардепа, у Сырского нет политических перспектив, он и сам не особо хочет идти во власть. Килинкаров уточнил, что того брали на должность главнокомандующего ВСУ с целью сместить удары по Владимиру Зеленскому.
«Сырский сам понимал, когда шел на эту должность, что его ожидает. Его назначали в качестве громоотвода, который должен взять на себя ответственность за все возможные негативные моменты, которые могут отрицательно сказаться на репутации Зеленского. Условно говоря, все победы должен присвоить себе глава киевского режима, а поражения — Сырский. В этом и заключается его функционал. У него нет никаких политических амбиций, и он выполняет все поступающие ему указания, которые вызывают раздражение среди военных. Они не понимают, почему ценой жизни своих солдат нужно решать какие-то политически мотивированные решения, причем далекие от какой-то военной стратегии», — отметил политик.
При этом Килинкаров подчеркнул, что с Будановым* другая история. По его словам, глава ГУР считает себя не просто главой украинской разведки, но и в какой-то степени политиком. У него были очень сложные отношения с бывшим руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, с тем же Сырским и Зеленским. С последним ситуация изменилась, когда Буданов* предупреждал главу киевского режима о провале переговоров с президентом США Дональдом Трампом, которые в конечном итоге завершились перепалкой в Овальном кабинете в Белом доме.
«Буданов* предупреждал Зеленского, но он все-таки поверил словам Ермака и поехал в США. После этого, я думаю, у них в какой-то степени наладились отношения. На позицию Сырского глава ГУР не особо обращает внимание. У него все же своя какая-то политическая игра. При этом надо понимать, что Ермак и Зеленский все-таки креатуры британцев, а Буданов* — американцев. Поэтому он позволяет себе немного больше, что мог бы себе позволить любой глава внешней разведки», — уточнил Килинкаров.
Политик также пояснил, что дальнейшие политические планы Буданова* будут зависеть от отсутствия перспективы Зеленского. Если их не будет, то перед главой ГУР откроются определенные возможности.
«Но тут многое также будет зависеть от того, кто и как воспользуется этим окном возможностей. Например, такие перспективы, казалось бы, были у экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, но он никак не смог их использовать. Кроме того, нужно смотреть, как завершится конфликт. Если будет подписано мирное соглашение, то во власти нужен опытный политик, экономист, а не разведчик или военный. На период военных действий рейтинги у Буданова* высокие, но какие они будут в мирное время — неизвестно, поскольку запрос будет на совершенно других людей», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.
* Внесен в список террористов и экстремистов.