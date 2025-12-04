Популярные темы
Экс-нардеп: есть ли борьба между Будановым* и Сырским и какое политическое будущее их ждет

Сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и военнослужащие ВСУ накануне вечером устроили перестрелку, не поделив санаторий под Киевом, сообщило издание «Украинская правда». Политик, бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров специально для ВФокусе Mail рассказал, есть ли противостояние между ведомствами и какие политические перспективы у главы ГУР Кирилла Буданова* и главкома Александра Сырского.

Артем Феоктистов
Автор ВФокусе Mail

Сотрудники ГУР и военные киевского режима накануне вечером устроили перестрелку, не поделив санаторий под Киевом. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

«Между представителями ГУР и военнослужащими воинской части А4005 произошло столкновение на территории санатория “Октябрь” в Конча-Заспе (район на юге Киева. — Прим. ред.) с применением оружия», — сказано в публикации.

По словам источников издания, сотрудники разведки выломали ворота, ведущие на территорию санатория, который занимали боевики ВСУ, и со стрельбой взяли в плен десятерых солдат, нанеся им «существенные травмы».

После этого представители ГУР забаррикадировались на территории комплекса и отказались его покидать, хотя и отпустили пленных. Также они не стали впускать полицейских и сотрудников военных структур.

Представитель разведки заявил журналистам, что ведомство заключило договор с владельцем земельного участка, где расположен санаторий, о размещении там разведчиков. По его словам, договор передали местным властям и полиции и он не подлежал дальнейшему распространению по соображениям безопасности.

При этом, как отмечает издание, воинская часть ВСУ имела свой договор с представителями санатория об аренде помещений и размещении там своих солдат. В ГУР подчеркнули, что соответствующий договор военных киевского режима утратил силу, а боевики находились там незаконно.

Газета также пишет, что суд арестовал данный санаторий в 2020 году, а через два года вернул в госсобственность. В 2022 году инициировали процедуру банкротства. По мнению журналистов, на застройку этой территории претендуют бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский, с которыми может быть связана фирма, заключившая договор с ГУР.

Противостояние ГУР и ВСУ

Политик, бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что противостояние между этими ведомствами есть, причем не в их функционале, который определен законом, а в тех делах, на которые они претендуют.

«Я думаю, главком ВСУ Александр Сырский и Буданов* могут делить сферы влияния в коррупционных схемах, вероятность их участия в них очень велика. Ведь министерство обороны — это ведомство, которое осваивает львиную долю всех бюджетных средств и донорскую помощь западных стран. Его бюджет больше даже бюджета самой Украины. Поэтому возможностей там достаточно много. Сейчас, в период боевых действий, вся информация о закупках оборудования, обмундирования, питания и всего остального закрыта. Но это все контролируется, в том числе Сырским и Будановым*», — сказал собеседник издания.

Политические амбиции Сырского и Буданова*

По словам экс-нардепа, у Сырского нет политических перспектив, он и сам не особо хочет идти во власть. Килинкаров уточнил, что того брали на должность главнокомандующего ВСУ с целью сместить удары по Владимиру Зеленскому.

«Сырский сам понимал, когда шел на эту должность, что его ожидает. Его назначали в качестве громоотвода, который должен взять на себя ответственность за все возможные негативные моменты, которые могут отрицательно сказаться на репутации Зеленского. Условно говоря, все победы должен присвоить себе глава киевского режима, а поражения — Сырский. В этом и заключается его функционал. У него нет никаких политических амбиций, и он выполняет все поступающие ему указания, которые вызывают раздражение среди военных. Они не понимают, почему ценой жизни своих солдат нужно решать какие-то политически мотивированные решения, причем далекие от какой-то военной стратегии», — отметил политик.

При этом Килинкаров подчеркнул, что с Будановым* другая история. По его словам, глава ГУР считает себя не просто главой украинской разведки, но и в какой-то степени политиком. У него были очень сложные отношения с бывшим руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, с тем же Сырским и Зеленским. С последним ситуация изменилась, когда Буданов* предупреждал главу киевского режима о провале переговоров с президентом США Дональдом Трампом, которые в конечном итоге завершились перепалкой в Овальном кабинете в Белом доме.

«Буданов* предупреждал Зеленского, но он все-таки поверил словам Ермака и поехал в США. После этого, я думаю, у них в какой-то степени наладились отношения. На позицию Сырского глава ГУР не особо обращает внимание. У него все же своя какая-то политическая игра. При этом надо понимать, что Ермак и Зеленский все-таки креатуры британцев, а Буданов* — американцев. Поэтому он позволяет себе немного больше, что мог бы себе позволить любой глава внешней разведки», — уточнил Килинкаров.

Политик также пояснил, что дальнейшие политические планы Буданова* будут зависеть от отсутствия перспективы Зеленского. Если их не будет, то перед главой ГУР откроются определенные возможности.

«Но тут многое также будет зависеть от того, кто и как воспользуется этим окном возможностей. Например, такие перспективы, казалось бы, были у экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, но он никак не смог их использовать. Кроме того, нужно смотреть, как завершится конфликт. Если будет подписано мирное соглашение, то во власти нужен опытный политик, экономист, а не разведчик или военный. На период военных действий рейтинги у Буданова* высокие, но какие они будут в мирное время — неизвестно, поскольку запрос будет на совершенно других людей», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.

* Внесен в список террористов и экстремистов.