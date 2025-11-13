Экс-министр энергетики Украины заявил об угрозе тотального блэкаута

«Вы знаете, что у нас есть угроза тотального блэкаута? Кто-то об этом говорит? Тотального блэкаута, когда может погаснуть вся Украина. Сначала она разделится и погаснет. Что мы будем делать тогда? (Владимир Зеленский — ред.) должен найти людей, назначить деполитизировано, сказать: “Все, энергетика отходит от политических событий, занимайтесь энергетикой, обеспечьте тепло и свет для граждан”, — сказал Плачков в комментарии украинскому изданию “Новости.LIVE”.