Экс-министр экологии оценил угрозу здоровью при отдыхе на Черном море

Потенциал Анапы как детской здравницы может сохраниться, допустил в беседе Данилов-Данильян, так как этот курорт популярен не только из-за моря, но и из-за климата. «Скажем, в Евпатории, которая славится, как легочный курорт, там не море привлекает санитарных врачей и медиков. Вовсе даже не море, а именно климат. Так вот, вполне возможно, что для таких отдыхающих, тем более — пациентов, последствия не будут очень заметны», — сказал он.