Экс-куратор МАГАТЭ заявил об утрате файлов по ядерному диалогу СССР и США

«Моя позиция и позиция некоторых других экспертов и ученых и многих стран Движения неприсоединения заключается в том, что, даже если мы признаем, что идея Nuclear Sharing была заложена в 1967—1968 годах, сейчас ситуация изменилась. В то время число участников ДНЯО было гораздо меньше, чем сегодня, просто потому, что многие страны тогда еще не обрели независимость. И многие неядерные страны сейчас критикуют эту концепцию, заявляя, что она противоречит духу ДНЯО», — резюмировал он.