Экс-канцлер Германии выступил против «демонизации» России

«Россия — не страна варваров, а страна с богатой культурой и разнообразными историческими связями с Германией. Остаётся “немецким позором”, что она была жестоко захвачена германскими солдатами в двух мировых войнах. По этой причине у нас есть особая обязанность работать над миром с Россией и Украиной», — сказал Шредер.