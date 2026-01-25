Популярные темы
Экс-канцлер Германии выступил против «демонизации» России

Россия — страна не варваров, а богатой культуры, поэтому демонизировать ее не стоит. Об этом в статье для Berliner Zeitung заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.

Источник: Газета.Ру

По его словам, Германия должна использовать «дипломатические средства», чтобы остановить конфликт на Украине. Также он считает, что немцам необходимо «разорвать динамику эскалации», чтобы предотвратить дальнейшее распространение конфликта. Шредер подчеркнул и то, что выступает против демонизации России «как вечного врага».

«Россия — не страна варваров, а страна с богатой культурой и разнообразными историческими связями с Германией. Остаётся “немецким позором”, что она была жестоко захвачена германскими солдатами в двух мировых войнах. По этой причине у нас есть особая обязанность работать над миром с Россией и Украиной», — сказал Шредер.

По мнению экс-канцлера, сейчас немцы должны отказаться от вредной «риторической эскалации», которая «роет глубокие окопы» вместо того, чтобы «наводить мосты». Также данный подход ослабил потенциальную роль Германии как посредника в конфликте, считает бывший политик.

Кроме того, в интервью Шредер выступил за то, чтобы Германия наладила сотрудничество с Россией в сфере энергоресурсов.

В январе 2026 года канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию «крупнейшим европейским соседом» и выразил надежду на то, что ЕС сможет найти баланс в отношениях с Москвой. Также о намерении возобновить диалог с Россией говорили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мелони.