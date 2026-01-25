Экс-канцлер Германии выступил против «демонизации» России

По его словам, Германия должна использовать «дипломатические средства», чтобы остановить конфликт на Украине. Также он считает, что немцам необходимо «разорвать динамику эскалации», чтобы предотвратить дальнейшее распространение конфликта. Шредер подчеркнул и то, что выступает против демонизации России «как вечного врага».
«Россия — не страна варваров, а страна с богатой культурой и разнообразными историческими связями с Германией. Остаётся “немецким позором”, что она была жестоко захвачена германскими солдатами в двух мировых войнах. По этой причине у нас есть особая обязанность работать над миром с Россией и Украиной», — сказал Шредер.
По мнению экс-канцлера, сейчас немцы должны отказаться от вредной «риторической эскалации», которая «роет глубокие окопы» вместо того, чтобы «наводить мосты». Также данный подход ослабил потенциальную роль Германии как посредника в конфликте, считает бывший политик.
Кроме того, в интервью Шредер выступил за то, чтобы Германия наладила сотрудничество с Россией в сфере энергоресурсов.
В январе 2026 года канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию «крупнейшим европейским соседом» и выразил надежду на то, что ЕС сможет найти баланс в отношениях с Москвой. Также о намерении возобновить диалог с Россией говорили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мелони.