Экс-хирург создала кольца с «Ново-пасситом» и «Атараксом»

Екатерина Саморез, ювелир из Москвы, выпустила серебряные кольца в виде упаковок таблеток «Ново-пассит» и «Атаракс». Эти препараты обладают успокаивающим действием и уменьшают тревогу. Ювелирные украшения девушка представила в своем Telegram-канале.
Каждое кольцо Екатерина создает под заказ. Для каждого клиента на отдельном листе ювелир прописывает имя человека, размер кольца и название изделия.
В социальных сетях в комментариях под публикациями с новыми украшениями люди просят расширить ассортимент и сделать кольца с другими препаратами.
Кольца с «Ново-пасситом» и «Атараксом» дополняют кольца-таблетки, выпущенные Екатериной в 2022 году. Ювелир говорит, что эти украшения — «реверанс ее пяти годам работы в хирургии и реанимации».
Однако не все пользователи Сети положительно приняли эти украшения. Так, одни пишут, что это романтизация психологических проблем, другие утверждают, что выпустить подобные кольца было не самой лучшей идеей, так как по ним сразу будет понятно, что не так с владельцем.
Но нашлись и те, кто возразил критикам. По их мнению, это не романтизация, а дестигматизация психологических проблем. Возможно, такие кольца даже помогут их решить.
Ранее школьник создал кольцо-спиннер в виде поезда метро.
Анна Морозова