Экс-глава МИД Индии объяснил невроз Мерца из-за Путина

Бывший министр иностранных дел Индии Канваль Сибал прокомментировал высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Россия якобы не остановится на Украине.

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: Reuters

По его словам, обвинения России в стремлении к завоеванию «жизненного пространства» не имеют смысла и являются политическим преувеличением, направленным на продолжение прокси-конфликта.

«К чему России и Германии желать повторения ужасной трагедии Второй мировой?» — написал Сибал в соцсети Х*.

Он также пояснил, что Запад рассчитывал на нанесение России стратегического поражения, однако Россия устояла, и теперь Европа опасается возможного стратегического поражения.

«Этим и объясняется невроз, который принимает форму миража, где Россия покоряет Западную Европу», — пояснил экс-глава МИД Индии.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.