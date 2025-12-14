По его словам, обвинения России в стремлении к завоеванию «жизненного пространства» не имеют смысла и являются политическим преувеличением, направленным на продолжение прокси-конфликта.
«К чему России и Германии желать повторения ужасной трагедии Второй мировой?» — написал Сибал в соцсети Х*.
Он также пояснил, что Запад рассчитывал на нанесение России стратегического поражения, однако Россия устояла, и теперь Европа опасается возможного стратегического поражения.
«Этим и объясняется невроз, который принимает форму миража, где Россия покоряет Западную Европу», — пояснил экс-глава МИД Индии.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.