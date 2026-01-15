Популярные темы
Экс-глава МИД Финляндии Вяюрюнен призвал открыть границу с РФ

Экс-министр Финляндии задался вопросом об «угрозе» со стороны российских туристов.

Источник: AP 2024

Бывший глава МИД Финляндии Пааво Вяюрюнен призвал открыть границу с Россией для улучшения экономической ситуации в стране.

По его словам, открытие восточной границы «быстро привлечет» в Финляндию «множество туристов», а также сделает возможной торговлю и экономическое сотрудничество с РФ.

«Финляндия извлекает из этого больше выгоды, чем любая другая страна», — написал он в статье для издания Uusi Suomi.

Вяюрюнен обратил внимание, что закрытие границы создало серьезные трудности для гостиничного и ресторанного бизнеса, а также для авиакомпании Finnair, которая не смогла больше использовать воздушное пространство РФ для дальнемагистральных рейсов.

Комментируя заявления финских политиков о якобы угрозе со стороны Москвы, экс-министр задался вопросом об «угрозе» со стороны российских туристов.

«Какую угрозу могут представлять для нас туристы из России? Какие проблемы может принести нам увеличение числа туристов из дальневосточных стран?» — спросил он критиков.

Тем временем министр финансов Финляндии Риикка Пурра усомнилась в пользе членства страны в Еврозоне. Глава ведомства отметила, что сегодня мало местных экономистов считают это решение выгодным для страны.