Экс-глава МИД Финляндии Вяюрюнен призвал открыть границу с РФ

Бывший глава МИД Финляндии Пааво Вяюрюнен призвал открыть границу с Россией для улучшения экономической ситуации в стране.
По его словам, открытие восточной границы «быстро привлечет» в Финляндию «множество туристов», а также сделает возможной торговлю и экономическое сотрудничество с РФ.
«Финляндия извлекает из этого больше выгоды, чем любая другая страна», — написал он в статье для издания Uusi Suomi.
Вяюрюнен обратил внимание, что закрытие границы создало серьезные трудности для гостиничного и ресторанного бизнеса, а также для авиакомпании Finnair, которая не смогла больше использовать воздушное пространство РФ для дальнемагистральных рейсов.
Комментируя заявления финских политиков о якобы угрозе со стороны Москвы, экс-министр задался вопросом об «угрозе» со стороны российских туристов.
«Какую угрозу могут представлять для нас туристы из России? Какие проблемы может принести нам увеличение числа туристов из дальневосточных стран?» — спросил он критиков.
Тем временем министр финансов Финляндии Риикка Пурра усомнилась в пользе членства страны в Еврозоне. Глава ведомства отметила, что сегодня мало местных экономистов считают это решение выгодным для страны.