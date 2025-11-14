Популярные темы
Экс-глава MI6 порассуждал о «двух разных Путиных»

Бывший руководитель британской разведслужбы MI6 Ричард Мур, возглавлявший ведомство с 2020 по 2025 год, заявил в интервью Financial Times, что видит у президента России Владимира Путина два разных политических «воплощения».

Источник: Пресс-служба Президента России

По словам Мура, один из них — «хладнокровный реалист», который действует прагматично и готов заключать необходимые сделки. В качестве примера он привел политику России в Сирии, включая взаимодействие вокруг судьбы бывшего президента Башара Асада и сохранение российских военных баз в стране.

Второе «воплощение» он назвал «идейным». По мнению экс-главы MI6, противостоять этому типу поведения, в том числе в контексте конфликта на Украине, можно только через усиление давления. Мур подчеркнул, что «состязание будет долгим» и важно, как он выразился, «не вырвать поражение из пасти победы» — идиома, означающая потерю преимущества из-за ошибок или неверных решений.

Ричард Мур возглавлял MI6 с 2020 по 2025 год. До этого он занимал пост директора по политическим вопросам в британском МИД и работал послом Великобритании в Турции. За время его руководства разведслужба активно занималась вопросами кибербезопасности, противодействием иностранным спецслужбам и анализом международных кризисов, включая ситуацию вокруг Украины.