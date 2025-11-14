Экс-глава MI6 порассуждал о «двух разных Путиных»

Второе «воплощение» он назвал «идейным». По мнению экс-главы MI6, противостоять этому типу поведения, в том числе в контексте конфликта на Украине, можно только через усиление давления. Мур подчеркнул, что «состязание будет долгим» и важно, как он выразился, «не вырвать поражение из пасти победы» — идиома, означающая потерю преимущества из-за ошибок или неверных решений.