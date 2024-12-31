Экс-гитарист KISS Брюс Кулик планирует написать автобиографию

Бывший гитарист американской рок-группы KISS Брюс Кулик заявил, что в следующем году он планирует начать работу над автобиографией. По словам музыканта, в книге он подробно расскажет о своей жизни и работе с KISS.
Своими представлениями о будущем проекте Кулик поделился в интервью для AMFM Magazine.
Это, конечно, не будет какая-то непристойная книга. Это не про меня. Но у меня есть много историй, которые я никогда особо не обсуждал, и я думаю, что людям будет действительно интересно прочитать о них.
Брюс Кулик экс-гитарист KISS.
Брюс Кулик был постоянным гитаристом KISS с 1984 по 1996 годы. Он принял участие в записи таких альбомов, как Asylum (1985), Crazy Nights (1987), Hot in the Shade (1989), Revenge (1992) и Carnival of Souls: The Final Sessions (1997).
Ранее музыкант выпустил серию гитар, отдающую дань группе.