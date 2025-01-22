Экранное время может принести детям пользу

Воспитывать детей в век цифровых технологий бывает нелегко. Так, родители часто слышат противоречивые советы об экранном времени. Кто-то говорит, что ребенку нельзя давать гаджеты, в это же время другие утверждает, что от пяти часов за планшетом или телефоном в день ничего не будет.