Экранное время может принести детям пользу

Воспитывать детей в век цифровых технологий бывает нелегко. Так, родители часто слышат противоречивые советы об экранном времени. Кто-то говорит, что ребенку нельзя давать гаджеты, в это же время другие утверждает, что от пяти часов за планшетом или телефоном в день ничего не будет.
В National Geographic рассказали, может ли более взвешенный подход к экранному времени — с упором на качество, а не на количество, и на наставничество, а не на контроль — принести больше пользы детям.
Не просто цифры
Родители думают, что ограничение времени, проводимого за экраном, заключается в подсчете минут. Однако дело не во времени, а в потребляемом контенте.
Родители должны смотреть за тем, для чего дети используют гаджеты, с кем они взаимодействуют и какие чувства у них вызывает этот опыт.
Так, например, просмотр пятилетним ребенком 45-минутного познавательного ролика, пока родители рядом готовят ужин, гораздо полезнее, чем скроллинг коротких видео. Также дети могут использовать различные приложения для творчества или чтения, и такое экранное время не стоит ограничивать.
Качество контента, а не количество времени
Эксперты советуют превратить гаджеты в инструмент для развития и общения. Вместо того чтобы устанавливать жесткие правила, специалисты предлагают семьям внедрять экраны в повседневную жизнь таким образом, чтобы они дополняли, а не мешали совместному времяпрепровождению и личностному росту.
Например, исследование 2022 года показывает, что видеоигры в правильном контексте могут улучшать навыки решения задач, зрительно-моторную координацию и когнитивное развитие у детей.
При правильном руководстве дети могут использовать технологии для изучения своих интересов, общения с разными сообществами и отстаивания своих интересов. Ребенок при помощи гаджетов может научиться идентифицировать себя в обществе и найти единомышленников.
Практические советы для сбалансированной цифровой жизни
Создание сбалансированной цифровой жизни начинается с подбора качественного контента. Эксперты рекомендуют родителям как можно дольше ограничивать доступ своих детей к технологическим продуктам, управляемым алгоритмами (социальные сети, короткие видео на YouTube, TikTok), чтобы помочь их развивающемуся мозгу.
Вместо этого лучше искать приложения, игры и шоу, которые развивают творческие способности, критическое мышление и активную вовлеченность, а не пассивное потребление.
Помимо подбора контента, родителям также следует задуматься о том, чтобы создать для своих семей сбалансированный образ жизни. Время, проведенное за экраном, должно дополнять, а не заменять такие детские занятия, как прогулки на свежем воздухе, физическая активность, личное общение, хобби и спорт.
Также родители могут подумать о том, чтобы выделить определенное время дня или ситуации (например, прием пищи или выполнение домашнего задания), когда использование гаджетов запрещено, чтобы найти баланс, который устроит всех членов семьи.
Помимо прочего, можно создать общественные цифровые пространства в доме. При этом правила должны быть разумными и легко изменяемыми в соответствии с жизненными обстоятельствами. В конце концов, само по себе использование гаджетов не является чем-то плохим, но и не все время, проведенное за экраном, одинаково полезно.
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