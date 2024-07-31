Экожизнь: как уменьшить количество пластика на кухне

Пластик чрезвычайно вреден как для человека, так и для всей планеты. Тем не менее, компании продолжают производить изделия из синтетических полимеров, так как это просто и доступно и для изготовителей, и для покупателей.
Основная проблема пластика заключается в том, что при нагревании он выделяет токсины, которые могут попасть в еду.
Известно, что многие химические добавки, встречающиеся в составе изделий из пластика, такие как бисфенол А (BPA), фталаты и поливинилхлорид, не только разрушают клетки организма, но и вызывают широкий спектр онкологических заболеваний.
Вот несколько советов, как избавиться от лишнего пластика на кухне.
Замените пластиковую утварь
Вы переворачиваете блинчики пластиковой лопаточкой или размешиваете пасту пластиковой ложкой? Замените их кухонной утварью из бамбука, дерева, нержавеющей стали или силикона.
Избавьтесь от пластиковых контейнеров для хранения
Чаще всего мы перекладываем остатки еды в пластиковый контейнер и потом в нем же разогреваем. Это ускоряет выделение вредных химических веществ, которые могут попасть в пищу.
Лучшим решением проблемы будет замена пластиковых контейнеров на металлические или стеклянные. В первом случае не забудьте перед разогревом в микроволновой печи переложить пищу в другую посуду.
Узнайте, из чего сделаны ваши кастрюли и сковородки
Многие наборы посуды покрыты химическим составом под названием политетрафторэтилен (PTFE), который известен как тефлон. Он формирует у кастрюль и сковородок антипригарный и водостойкий слой, который отлично подходит для готовки. Но это покрытие наносит вред здоровью из-за химических веществ.
Переверните сковороду и посмотрите, из чего сделана посуда. Если на дне нет информации, найдите характеристики данной кастрюли или сковородки в Интернете и прочитайте состав изделия.
Откажитесь от одноразовых пластиковых пакетов и крышек
Купите в магазине многоразовые пластиковые крышки из пчелиного воска, силиконовые пакеты для хранения, которые можно помыть, и сетчатые пакеты для продуктов.
Пересмотрите, из чего вы едите и пьете
Во многих случаях тарелки, миски, стаканы для питья и переносные стаканы для воды изготавливаются из обычных пластмасс, таких как меламин или ПЭТ (полиэтилентерефталат). Они недорогие и не бьются, но их нельзя мыть в посудомоечной машине и греть в микроволновой печи.
Просмотрите свои кухонные шкафы и приобретите нетоксичные альтернативы, которые не менее долговечны, но безопасны для вас и ваших близких.
Так, например, можно приобрести стаканы из пшеничной соломы и использовать керамические тарелки.
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Анна Морозова