Экозащитники просят создать госпиталь для дельфинов на Кубани

«Нам необходимо в кратчайшие сроки организовать экстренный стационар для дельфинов. Мы ожидаем увеличение больных и пострадавших китообразных этой весной», — говорится в сообщении пресс-службы.
Как отмечается, для лечения дельфинов требуются специальные бассейны. Центр «Дельфа» обратился к общественности с просьбой о помощи в поиске подходящего участка земли в Анапе или Новороссийске для создания стационара.
Для этого необходимо 5−7 соток земли или складское помещение площадью от 500 кв.м, желательно вблизи береговой линии. Участок должен быть обеспечен электричеством, водоснабжением и системой водоотведения. На территории планируется организовать два крытых бассейна с фильтрационными системами, лабораторию, помещения для специалистов и волонтеров, а также зоны для хранения корма, оборудования и медикаментов.
Утром 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате инцидента 11 членов экипажа были госпитализированы с переохлаждением, один человек погиб. Оба капитана танкеров задержаны, возбуждено уголовное дело. Суммарно суда перевозили 9,2 тыс. тонн мазута, из которых 2,4 тыс. тонн попали в Черное море. Объявление чрезвычайной ситуации на разных уровнях подчеркивает серьезность ситуации и необходимость срочных мер по ликвидации последствий разлива. Экологи сообщили, что за неделю число погибших дельфинов возросло вдвое.
Ранее сообщалось, как стать волонтером и помочь в уборке мазута на побережье Черного моря.