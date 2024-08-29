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Экотерапия помогает бороться с депрессией — психолог

Экотерапия включает все необходимые методы и инструменты для борьбы с депрессией. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил доцент кафедры научных основ экстремальной психологии МГППУ Александр Сечко.

Источник: Moriah Wolfe/CC0

«В психологии разработано большое количество терапевтических техник, применение которых может снизить как риск проявления симптомов депрессии, так и эффективно бороться с самим расстройством. Если говорить о влиянии природы на человека, то экотерапия как раз может предоставлять все необходимые методы и инструменты для оздоровления человека», — сказал Сечко.

Он пояснил, что речь идет в том числе о природной и садоводческой терапии.

«К природной терапии относятся прогулки в лесу и занятия йогой. С помощью нее человек может восстановить баланс сил, снизить стресс. С помощью садоводческой терапии человек может повысить свою самооценку, научиться контролировать свои эмоции. К терапии дикой природой относятся любые активности: походы в горы, сплав на байдарках, занятия альпинизмом. Она позволяет развить навыки, связанные с взаимодействием в команде, прокачать уверенность в себе, а также преодолеть собственные страхи», — добавил психолог.

Он также уточнил, что полезны для самочувствия и прогулки с домашними животными.

«В зарубежной психологии есть такое направление психотерапевтического воздействия как анималотерапия, изучающая последствия общения с животными. Например, такими как лошади, кошки, собаки. Оказалось, что человек еще развивает навыки коммуникации, недостаток которых в значительной степени провоцирует проявления депрессии. Да и тот факт, что четвероногий друг — это иногда самое преданное существо, которому можно излить всю душу, заслуживает внимания», — заключил Сечко.