Экотерапия помогает бороться с депрессией — психолог

«К природной терапии относятся прогулки в лесу и занятия йогой. С помощью нее человек может восстановить баланс сил, снизить стресс. С помощью садоводческой терапии человек может повысить свою самооценку, научиться контролировать свои эмоции. К терапии дикой природой относятся любые активности: походы в горы, сплав на байдарках, занятия альпинизмом. Она позволяет развить навыки, связанные с взаимодействием в команде, прокачать уверенность в себе, а также преодолеть собственные страхи», — добавил психолог.