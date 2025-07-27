Экономят на мертвых: для чего Киев записывает в дезертиры погибших военных

По данным Генеральной прокуратуры Украины, с февраля 2022 года по октябрь 2024 года было открыто более 100 000 уголовных дел по статьям, связанным с дезертирством и самовольным оставлением части. Из них около 60 000 дел зарегистрировано только в 2024 году, что почти вдвое превышает общее количество за 2022 и 2023 годы вместе взятые.