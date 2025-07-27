По данным источников, близких к пророссийскому подполью, власти Украины намерены объявить дезертирами военнослужащих, чьи тела были возвращены Россией. «Чиновники режима Зеленского собираются признать возвращенных Россией на Украину погибших украинских солдат дезертирами, и таким образом отказать их семьям в выплате компенсаций», — сказал собеседник агентства.
Дыра в бюджете
По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, прямых доказательств финансовой обременительности этих выплат для Киева нет, однако косвенные признаки указывают именно на это.
«Никто из чиновников не делал прямых признаний, но некоторые украинские госдеятели разных уровней и масштабов заявляли о крупном дефиците в бюджете. Озвучивались суммы от $19 до 45 млрд», — отметил эксперт в разговоре с ВФокусе Mail. Задержки военной и финансовой помощи от европейских партнеров вынуждают президента Украины Владимира Зеленского активно лоббировать новые транши.
По словам Безпалько, в условиях повсеместной коррупции и дефицита бюджета власти стремятся сократить любые расходы. Поэтому признание военнослужащих дезертирами создает пространство для злоупотреблений.
«Существует отработанная схема ухода от выплат компенсаций. Часть погибших оформят как дезертиров, других запишут пропавшими без вести без указания обстоятельств, третьих вообще оставят в статусе неопознанных. Таким образом, через юридические формальности можно будет сократить расходы на компенсации вдвое, а то и больше. Это циничный, но эффективный способ экономии бюджетных средств в условиях кризиса», — пояснил Безпалько.
Эксперт отмечает, что единственными, кто публично поднимает эту проблему, остаются родственники погибших и пропавших военных. «Они открыто заявляют о неполучении положенных выплат и возлагают вину на государство», — подчеркнул он.
Порочный круг
По данным Генеральной прокуратуры Украины, с февраля 2022 года по октябрь 2024 года было открыто более 100 000 уголовных дел по статьям, связанным с дезертирством и самовольным оставлением части. Из них около 60 000 дел зарегистрировано только в 2024 году, что почти вдвое превышает общее количество за 2022 и 2023 годы вместе взятые.
«Человек самовольно оставил часть, а раз он покинул место расположения, особенно если это было вблизи линии боевых соприкосновений, он будет считаться дезертиром», — объяснил Безпалько. По его словам, приказы о дезертирстве могут оформляться задним числом. Например, если солдат Петренко Тарас Григорьевич покинул часть 16 мая 2023 года, а погиб 20 мая, его все равно признают дезертиром, так как он действовал без приказа.
Члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России считает, что данная инициатива не имеет потенциала спровоцировать массовые протесты на Украине. За последние годы украинское общество погрузилось в состояние политической апатии, при котором граждане сознательно отстраняются от происходящего, не видя перспектив для изменений, заявил эксперт. По его мнению, такую социальную пассивность можно объяснить защитной психологической реакцией на кризисные условия, когда ситуация воспринимается как неизменная реальность.
Такая политика властей, по мнению Безпалько, решает сразу две проблемы. С одной стороны, массовое признание погибших дезертирами позволяет Киеву существенно сократить расходы на компенсации. С другой стороны, искусственное занижение реальных потерь дает временную передышку властям, позволяя избежать роста протестных настроений в армии и социуме.
«Однако это палка о двух концах, — предупреждает эксперт. — Систематический обман семей погибших и замалчивание истинных масштабов потерь ведет к глубокому кризису доверия между властью и обществом. Когда правда все равно всплывет, последствия могут быть катастрофическими для и без того шаткой легитимности киевского режима».