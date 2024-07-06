Экономист объяснил, могут ли в ближайшее время исчезнуть наличные

По расчетам Гольдфайна, этого не произойдет и в ближайшие 10−15, а может быть, даже 20 лет. Отдельные страны могут ускорить этот процесс, но пока есть местечковые базарчики, интересы ремесленников, мелких торговцев и покупателей, которые не хотят «светиться» и заниматься безналичными сервисами, процесс цифровизации будет затягиваться.