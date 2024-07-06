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Экономист объяснил, могут ли в ближайшее время исчезнуть наличные

Люди стали все реже пользоваться наличными деньгами. Могут ли они исчезнуть совсем и когда мы будем платить только цифрами?

Источник: Reuters

На эти вопросы в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей ответил экономист, экс-главный бухгалтер компании «Камаз» Евгений Гольдфайн.

Он отметил, что такое будущее — это мечта крупных банкиров и руководства Центробанка, а также торговых ретейлеров. Однако в ближайшее время цифровая валюта наличку все же не заменит.

По расчетам Гольдфайна, этого не произойдет и в ближайшие 10−15, а может быть, даже 20 лет. Отдельные страны могут ускорить этот процесс, но пока есть местечковые базарчики, интересы ремесленников, мелких торговцев и покупателей, которые не хотят «светиться» и заниматься безналичными сервисами, процесс цифровизации будет затягиваться.

Вместе с тем экономист уверен, что когда-нибудь мир все же перейдет на «цифру». При этом элементы материального воплощения денег и расчетов в некотором роде останутся — в виде экзотики, коллекций, памятных и драгоценных монет и прочих атрибутов.

По его словам, так много времени для отказа от налички потребуется в связи с большой инерцией.

«Вот куда сегодня деться бабушке с рынка, торгующей ягодами? Это, как и кассовый аппарат, избавление от всего этого будет большим электоральным неудовольствием и не будет решать основных целей Госбанков и правительств», — объяснил Гольдфайн.

Он отметил, что не видит причин для власти досрочно бороться с торговцами-пенсионерами, а также денежно-наличными средствами, которыми и так уже мало кто пользуется.

Заметим, в некоторых магазинах покупателей просят оплатить товар наличкой или по переводу. Что делать в таких случаях, ранее объяснил юрист.

Айгуль Сабитова