Экономист объяснил, могут ли в ближайшее время исчезнуть наличные

Он отметил, что такое будущее — это мечта крупных банкиров и руководства Центробанка, а также торговых ретейлеров. Однако в ближайшее время цифровая валюта наличку все же не заменит.
По расчетам Гольдфайна, этого не произойдет и в ближайшие 10−15, а может быть, даже 20 лет. Отдельные страны могут ускорить этот процесс, но пока есть местечковые базарчики, интересы ремесленников, мелких торговцев и покупателей, которые не хотят «светиться» и заниматься безналичными сервисами, процесс цифровизации будет затягиваться.
Вместе с тем экономист уверен, что когда-нибудь мир все же перейдет на «цифру». При этом элементы материального воплощения денег и расчетов в некотором роде останутся — в виде экзотики, коллекций, памятных и драгоценных монет и прочих атрибутов.
По его словам, так много времени для отказа от налички потребуется в связи с большой инерцией.
«Вот куда сегодня деться бабушке с рынка, торгующей ягодами? Это, как и кассовый аппарат, избавление от всего этого будет большим электоральным неудовольствием и не будет решать основных целей Госбанков и правительств», — объяснил Гольдфайн.
Он отметил, что не видит причин для власти досрочно бороться с торговцами-пенсионерами, а также денежно-наличными средствами, которыми и так уже мало кто пользуется.
Заметим, в некоторых магазинах покупателей просят оплатить товар наличкой или по переводу. Что делать в таких случаях, ранее объяснил юрист.
Айгуль Сабитова