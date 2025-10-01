Популярные темы
Экономист Зубец: скачок цен на золото связан с подготовкой Китая к войне

Пекин стремится защитить свои резервы от возможных санкций.

Источник: Reuters

Российским гражданам рекомендуется хранить сбережения в рублевых депозитах отечественных банков и избегать инвестиций в золото. Такое заявление сделал эксперт Алексей Зубец в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт объяснил, что золото является непредсказуемым активом с плохо прогнозируемой динамикой. Текущий рост цен на драгоценный металл связан с политическим кризисом в США. Кроме того, на него влияют действия Китая, который ведет подготовку к военному конфликту, активно закупает золото и стремится защитить свои резервы от возможных санкций.

Зубец отметил, что для снижения стоимости золота необходим рост американского фондового рынка и переток инвестиций в акции. По его мнению, рублевые депозиты в российских банках представляют более стабильный и предсказуемый инструмент для сохранения сбережений.

Эксперт Юрий Мишуков в комментарии РИАМО заявил, что системных признаков кризиса в России нет из-за снижения инфляции, роста доходов улучшения положительной динамики отдельных секторов услуг. Специалист отметил, что снижение ключевой ставки до 17% соответствует ранее обозначенной траектории, хотя сохраняются инфляционные риски из-за растущего кредитования и потребительского спроса.

Ранее сообщалось, что стоимость золота в ходе торгов обновила исторический максимум.

