Экономист раскритиковал инициативу об отмене пенсий

Предприниматель добавил, что в Российской империи пенсии платили далеко не каждому. После всеобщей уравниловки, произошедшей после прихода к власти большевиков, количество детей на одну женщину сократилось до трех в советские годы и до 1,4 — в 1990-х. Со временем, как считает Малофеев, пенсии заменили детей. Но в то же время бизнесмен считает несправедливым всеобщий отказ от выплаты пенсий, поскольку нынешние пенсионеры уже не могут родить себе детей.