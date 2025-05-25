Экономист раскритиковал инициативу об отмене пенсий

Россиянам в возрасте до 30 лет необходимо отменить будущие пенсии по старости. Это станет стимулом для них заводить детей, которые в дальнейшем станут обеспечивать своих родителей в преклонном возрасте. Такую точку зрения выразил предприниматель, политик и общественный деятель Константин Малофеев.
«Почему бы не объявить, что пенсионные взносы в Социальный фонд прекратят собирать через 10 лет, а граждан, например, начиная с 1995 года рождения не ждёт государственная пенсия вообще?» — заявил Малофеев.
Все средства, которые они уже направили в Соцфонд, бизнесмен предлагает вернуть им обратно. И сейчас у молодых людей, по словам Малофеева, есть выбор: откладывать на старость самостоятельно или рожать детей.
Предприниматель добавил, что в Российской империи пенсии платили далеко не каждому. После всеобщей уравниловки, произошедшей после прихода к власти большевиков, количество детей на одну женщину сократилось до трех в советские годы и до 1,4 — в 1990-х. Со временем, как считает Малофеев, пенсии заменили детей. Но в то же время бизнесмен считает несправедливым всеобщий отказ от выплаты пенсий, поскольку нынешние пенсионеры уже не могут родить себе детей.
Ранее журналист Сергей Мардан предложил отменить пенсии в России.
«Я раз за разом предлагаю в эфирах “Соловьев Live”: давайте отменим к чертовой матери пенсии. Вот нарожал себе, воспитал детей, значит, будет тебе что в старости есть. Нет? Сдохнешь», — сказал он.
Позже Мардан извинился за свои слова, заявив, что «это не мне решать».
О том, насколько реалистично предложение об отмене пенсий, специально для ВФокусе Mail рассказал экономист Михаил Беляев.
«На мой взгляд, подобные предложения делают люди, которые мало что понимают в экономике. Очевидно, что никакой отмены пенсий не будет. Пенсия назначается по результатам трудовой деятельности каждого отдельного человека. Работодатель формирует ваш личный счет в Соцфонде, который вы заработали. Поэтому отмена пенсий станет произволом», — сказал Беляев.
Он уверен, что такие заявления делаются ради хайпа.
«Они хотят выслужиться и поэтому “бегут впереди паровоза”. Они понимают, что в обществе есть тренд на повышение рождаемости и хотят свою лепту в это внести. Данная инициатива — это взгляд на человека не как такового, а как на придаток экономической системы», — заключил экономист.