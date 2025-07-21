Экономист: почему в ФАС пропустили «золотую» воду в московских аэропортах

Особенно остро проблема проявляется во время массовых задержек рейсов, когда пассажиров в терминалах становится в 2−3 раза больше. Коллапс в российских регионах наблюдался в течение всех выходных. Десятки рейсов были отменены или перенаправлены в другие пункты назначения на фоне масштабных атак беспилотников. «Люди, застрявшие на территории аэропорта на 12 и больше часов, вынуждены покупать еду и воду, но это не должно превращаться в возможность для бизнеса получать сверхприбыли», — добавил аналитик.