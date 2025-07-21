Экономист: почему в ФАС пропустили «золотую» воду в московских аэропортах

Мир без конкуренции
Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что завышенные цены в аэропортах лишены экономического смысла. По его мнению, торговые точки в воздушных гаванях и так работают в более комфортных условиях, чем их конкуренты «на земле» за пределами аэропорта.
«Предприятия, которые работают в аэропортах, находятся в более благоприятной позиции, чем те, кто находится за пределами аэропорта, потому что там всегда стабильный поток, прибыль, выручку и другие показатели легко просчитать, а для бизнеса ведь самое главное — это стабильность получения денег», — объяснил Беляев в беседе с ВФокусе Mail.
Эксперт подчеркнул, что у аэропортовых предприятий нет оснований для установления завышенных цен. «Так, как-то исторически сложилось, что в аэропортах все слегка подороже. Хотя экономического обоснования для этого нет», — добавил аналитик. В отличие от городских заведений, которые вынуждены бороться за каждого клиента, аэропортовые точки питания обладают готовой аудиторией пассажиров, не имеющих альтернативных вариантов для покупок.
Уже утром в понедельник стало известно, что Генпрокуратура России заинтересовалась повышенными ценами на воду и другие продукты первой необходимости на территории московских аэропортов во время авиаколлапса. Во Внуково, Домодедово и Шереметьево заверили, что ситуация находится под контролем, а почти все терминалы оснащены фонтанчиками с питьевой водой и пурифайерами — аппаратами очистки, охлаждения и нагрева питьевой воды. Также депутат Ярослав Нилов призвал ФАС проверить сообщения о продаже золотой воды во Внуково.
Отсутствие контроля
Михаил Беляев отмечает, что существующее регулирование касается только базовых обязательств перевозчиков, но не затрагивает коммерческие аспекты. «Существуют правила обслуживания пассажиров — например, при задержках рейсов авиакомпании обязаны бесплатно предоставлять воду. Но все, что касается ценовой политики, остается вне контроля», — пояснил эксперт.
По его мнению, государство должно ограничивать необоснованное повышение цен. «ФАС обязана анализировать такие случаи. Торговые сети ссылаются на возросший спрос, однако его рост — не оправдание для скачка цен в несколько раз. Это требует антимонопольного вмешательства», — подчеркнул Беляев.
Особенно остро проблема проявляется во время массовых задержек рейсов, когда пассажиров в терминалах становится в 2−3 раза больше. Коллапс в российских регионах наблюдался в течение всех выходных. Десятки рейсов были отменены или перенаправлены в другие пункты назначения на фоне масштабных атак беспилотников. «Люди, застрявшие на территории аэропорта на 12 и больше часов, вынуждены покупать еду и воду, но это не должно превращаться в возможность для бизнеса получать сверхприбыли», — добавил аналитик.
Эксперт считает, что решение проблемы возможно на законодательном уровне, но пока инициаторов таких изменений не видно. «Каждый раз когда власти пытаются вводить регулирование, оно всегда наталкивается на сопротивление со стороны коммерсантов. Иногда их сопротивление оказывается более мощным и более эффективным, чем какие-то робкие попытки со стороны государства», — объяснил Беляев.
Дарья Баева.