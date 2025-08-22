Популярные темы
Экономист озвучил сумму для комфортной жизни в городе-миллионнике

Для обеспечения комфортного уровня жизни в городе с населением свыше миллиона одному человеку требуется от 80 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц, при условии, что в эту сумму не включены аренда жилья или ипотечные платежи. Об этом заявил экономист Александр Абрамов.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

По его словам, основная часть расходов приходится на продукты питания, услуги ЖКХ и транспорт. В число возможных трат также входит образование детей, включая оплату обучения в вузах, частных детских садах и секциях дополнительного образования.

Абрамов подчеркнул, что попытки сократить расходы не должны затрагивать сферы личного развития и медицинского обслуживания. «Можно экономить на питании — например, выстроив разумный рацион. Кроме того, важно иметь небольшие свободные сбережения», — отметил экономист.

Ранее эксперт Яков Якубович рассказал, что проблему кадрового дефицита в России не решить путем повышения зарплат. По его словам, этого недостаточно и нужны внедрение цифровых технологий, комплексные преобразования и поддержка возвращения специалистов из-за рубежа.