Экономист озвучил сумму для комфортной жизни в городе-миллионнике

По его словам, основная часть расходов приходится на продукты питания, услуги ЖКХ и транспорт. В число возможных трат также входит образование детей, включая оплату обучения в вузах, частных детских садах и секциях дополнительного образования.
Абрамов подчеркнул, что попытки сократить расходы не должны затрагивать сферы личного развития и медицинского обслуживания. «Можно экономить на питании — например, выстроив разумный рацион. Кроме того, важно иметь небольшие свободные сбережения», — отметил экономист.
Ранее эксперт Яков Якубович рассказал, что проблему кадрового дефицита в России не решить путем повышения зарплат. По его словам, этого недостаточно и нужны внедрение цифровых технологий, комплексные преобразования и поддержка возвращения специалистов из-за рубежа.