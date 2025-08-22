Экономист озвучил сумму для комфортной жизни в городе-миллионнике

Для обеспечения комфортного уровня жизни в городе с населением свыше миллиона одному человеку требуется от 80 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц, при условии, что в эту сумму не включены аренда жилья или ипотечные платежи. Об этом заявил экономист Александр Абрамов.