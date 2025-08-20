Экономист: освобождение от НДФЛ приведет к зарплатам в конвертах

«Уже не все помнят, что в России вводили плоскую 13-процентную шкалу НДФЛ, чтобы люди стали получать зарплаты по-белому. Если появится категория налогоплательщиков с нулевым НДФЛ, то это станет стимулом переходить к маленьким официальным зарплатам и получать остаток суммы в конвертах. Я полагаю, что у нас ставка налога на маленькие суммы не такая большая, можно ее и сохранить», — пояснил Разуваев.