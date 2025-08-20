Популярные темы
Экономист: освобождение от НДФЛ приведет к зарплатам в конвертах

В Госдуме предложили при доходе менее 30 тысяч рублей в месяц освободить сотрудников от НДФЛ. Финансовый аналитик Александр Разуваев объяснил, в чем заключается опасность такого решения.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: Image by Freepik

Ранее лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий направил соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину. Предполагалось при формировании бюджета не взимать НДФЛ с граждан, имеющих низкий доход. По словам Слуцкого, это улучшило бы финансовое положение и повысило уровень жизни.

Однако финансовый эксперт Александр Разуваев считает, что у инициативы есть свои минусы. Он указал, что такие меры могут спровоцировать возвращение зарплат в конвертах.

«Уже не все помнят, что в России вводили плоскую 13-процентную шкалу НДФЛ, чтобы люди стали получать зарплаты по-белому. Если появится категория налогоплательщиков с нулевым НДФЛ, то это станет стимулом переходить к маленьким официальным зарплатам и получать остаток суммы в конвертах. Я полагаю, что у нас ставка налога на маленькие суммы не такая большая, можно ее и сохранить», — пояснил Разуваев.

Эксперт также предположил, что говорить о таких масштабных налоговых льготах сложно из-за того, что «бюджетный дефицит» пугает Министерство финансов России. В беседе с «Ридусом» эксперт отметил, что ситуация будет менее рискованной после окончания СВО.

«Если у нас конец СВО, секвестр оборонных расходов и рубль ослабеет к концу года — я думаю, все покажется не так страшно», — резюмировал Разуваев.

Ранее россиянам напомнили о необходимости платить налог за получение подарочных сертификатов. Правило действует на сертификаты дороже 4 тысяч рублей.