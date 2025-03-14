Смогут ли власти в России выплачивать домохозяйкам зарплату

«Такая практика взята с опыта стран Запада, где домохозяйки действительно считают, что они ведут домашнее хозяйство, обслуживают мужа и таким образом вносят свой вклад в развитие общества, и от государства получают деньги вплоть до оплачиваемого отпуска. Это есть, например, в Швеции, где домохозяйка может получить отпуск, который ей оплатит государство, поскольку там считается, что она выполняет такую же социально важную функцию, как и тот, кто ходит на работу», — сказал Беляев.