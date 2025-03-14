Смогут ли власти в России выплачивать домохозяйкам зарплату

Ежемесячные выплаты домохозяйкам
Депутат Госдумы Ярослав Нилов разработал проект закона о введении ежемесячных выплат в размере прожиточного минимума для граждан страны, занимающихся ведением домашнего хозяйства.
Под данной деятельностью в документе понимаются работы по дому (готовка, стирка, шитье, вязание, уход за одеждой, обувью, уборка квартиры), а также покупка необходимых товаров, присмотр за детьми старше 1,5 лет, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, родителями-пенсионерами, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе.
При этом, согласно законопроекту, на данные выплаты не смогут претендовать новые граждане. Они получат такое право только после пяти лет проживания в России с даты получения паспорта РФ.
Также выплату предлагается назначать только при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ. Например, в Москве прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2025 году составляет 27 302 рубля, в Петербурге — 21 069 рублей, в Подмосковье — 21 039 рублей.
По словам Нилова, на получение такой выплаты смогут претендовать не только женщины, но и мужчины по аналогии с декретным отпуском.
О том, насколько реально введение такой выплаты в России, потянет ли ее федеральный бюджет, а также не приведет ли это к росту безработицы в стране, — ВФокусе Mail рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
Популистское начинание
«Такая практика взята с опыта стран Запада, где домохозяйки действительно считают, что они ведут домашнее хозяйство, обслуживают мужа и таким образом вносят свой вклад в развитие общества, и от государства получают деньги вплоть до оплачиваемого отпуска. Это есть, например, в Швеции, где домохозяйка может получить отпуск, который ей оплатит государство, поскольку там считается, что она выполняет такую же социально важную функцию, как и тот, кто ходит на работу», — сказал Беляев.
Он отмечает, что любая экономическая инициатива должна иметь под собой реальную основу, иначе — это можно расценивать, как популизм. Кроме того, экономист уверен, что в случае принятия данного законопроекта в нашей стране появится немалое число социальных иждивенцев, которые вместо того, чтобы работать, предпочтут сидеть дома и получать такие же деньги.
«Западный опыт также подсказывает, что те люди, которые не рассчитывают на достаточно высокий уровень жизни, не устраиваются на работу, а вместо этого получают такие выплаты в дальнейшем так ничего и не меняют в жизни.
Владельцы теневых доходов
Эксперт полагает, что основным барьером для введения такой выплаты служат теневые доходы. В случае введения выплат на них смогут претендовать те граждане, которые получают зарплату в конвертах, но на самом деле не являются малоимущими.
“Прежде надо разобраться со всеми доходами, которые люди получают, в том числе, с теневыми. У нас около 75 млн человек — это рабочая сила как таковая. Но, по самым осторожным оценкам, 10 млн человек работают в серой зоне и получают деньги. По статистике они будут числиться неимущими и безработными и смогут претендовать на такие выплаты”, — заключил экономист.