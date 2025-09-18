Экономист Качалов: средняя зарплата россиянина составляет $2600

В эфире НТВ эксперт оценил заработок россиян в пересчете на паритет покупательной способности.
«Итак, медианная зарплата — 60 тысяч рублей. Пересчитываем в доллары — грубо говоря, пускай 700. И вот тут-то мы должны вспомнить ключевой экономический термин — паритет покупательной способности (это сколько можно купить). Так вот, по расчетам не нашим, а всемирного банка, паритет покупательной способности к доллару — 3,5 раза. Это означает, что на эти 700 долларов здесь, в России, мы покупаем так же, как американец на $2600», — заявил Качалов.
Таким образом, по его словам, зарплата россиян составляет $2600, если «мы хотим себя сравнивать как в Америке».
Видео с экономистом разлетелось по соцсетям и мессенджерам. Многих интернет-пользователей подсчеты Качалова удивили. «Ураа, оказывается, за шесть месяцев зп россияне могут приобрести новое авто», — поиронизировал один из комментаторов. Кто-то задумался, зачем вообще считать зарплату в долларах.
