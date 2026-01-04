Экономист Гулиев объяснил, почему США считают нефть Венесуэлы своей

«Венесуэльская нефть находится всего в 4−5 днях плавания от американских НПЗ на побережье Мексиканского залива. Для сравнения: путь из стран Персидского залива занимает 35−40 дней — в любом случае больше месяца. К тому же американские нефтеперерабатывающие мощности в Мексиканском заливе исторически ориентированы именно на тяжелую нефть, которой богата Венесуэла. Таким образом, вопрос тесных исторических и инфраструктурных связей здесь более чем очевиден», — подытожил Гулиев.