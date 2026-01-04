Популярные темы
Экономист Гулиев объяснил, почему США считают нефть Венесуэлы своей

Экономист Гулиев объяснил, почему Трамп заявляет, что нефть Венесуэлы принадлежит Соединенным Штатам. Эксперт выделил исторический аспект, а также экономический и геополитический.

Источник: Reuters

Замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, экономист Игбал Гулиев объяснил aif.ru, почему президент Дональд Трамп считает, что нефть Венесуэлы принадлежит США.

«Венесуэла располагает крупнейшими в мире запасами нефти — чуть ли не пятая часть мировых запасов сосредоточена в этой стране. Да, это тяжелая нефть. Мы также знаем позицию американского руководства, которое фактически считает эту нефть своей. Данная позиция имеет глубокие исторические корни», — сказал Гулиев.

Эксперт напомнил, до национализации в 1970-е годы американские корпорации практически монопольно контролировали добычу в Венесуэле, и современная позиция администрации Трампа, судя по высказываниям различных официальных лиц, сводится к тому, что они создали эту нефтяную промышленность.

«Факт национализации в середине 70-х годов в Вашингтоне рассматривают как кражу американских ресурсов. Сам Трамп неоднократно заявлял, что не позволит “враждебному режиму” присвоить себе американскую нефть», — отметил Гулиев.

Однако стратегическое значение венесуэльской нефти для США связано не только с историей, но и с конкретной экономической и геополитической логикой, обозначил эксперт.

«Венесуэльская нефть находится всего в 4−5 днях плавания от американских НПЗ на побережье Мексиканского залива. Для сравнения: путь из стран Персидского залива занимает 35−40 дней — в любом случае больше месяца. К тому же американские нефтеперерабатывающие мощности в Мексиканском заливе исторически ориентированы именно на тяжелую нефть, которой богата Венесуэла. Таким образом, вопрос тесных исторических и инфраструктурных связей здесь более чем очевиден», — подытожил Гулиев.

Напомним, 3 января 2026 года ВС США провели операцию в центре столицы Венесуэлы. Они захватили главу страны и его жену, Силию Флорес, их доставили в Нью-Йорк, где планируют предать американскому суду. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы берут на себя управление Венесуэлой на переходный период, не уточнив его продолжительность.

В свою очередь, Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес исполняющей обязанности главы государства.

МИД РФ осудил удары США по Венесуэле и захват ее президента с супругой.

Ранее Трамп заявил, что нефтяное эмбарго в отношении Венесуэлы вступило в силу в полном объёме. По его словам, ограничения привели к фактической остановке экспорта нефти из страны.

