Экономист: что такое репарационный кредит из российских активов для Украины

«Там целая цепь юридических оснований должна быть. Нужно будет доказать агрессию со стороны России и факт нанесения ущерба Украине. Но в таком случае и Россия может предъявлять требования к Украине, опять-таки пользуясь этими же самыми обоснованиями по отношению к ущербу, который нанесен Мариуполю, Луганску, Донецку, Херсонской области и так далее. Тут контраргументов-то у нас тоже будь здоров сколько. И поскольку решение о правомерности требования репараций будет приниматься на международном уровне, здесь с нашей стороны на другую чашу весов лягут не меньшие требования о репарациях, если вообще не больше. И уже вот это все делает невозможной и неосуществимой идею, предложенную Урсулой фон дер Ляйен», — заключил Беляев.