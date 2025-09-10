Экономист: что такое репарационный кредит из российских активов для Украины

Еврокомиссия (ЕК) не планирует конфискацию замороженных российских активов, но использует их для кредитования киевского режима в виде «репараций». Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европейского парламента в Страсбурге.
По ее словам, странам Евросоюза следует наладить работу для проработки нового решения, чтобы разработать механизм финансирования Украины на основе замороженных российских активов.
«За счет средств, связанных с этими российскими активами, мы можем выделить Украине репарационный кредит. Сами активы не будут конфискованы, и риски придется взять на себя», — сказала фон дер Ляйен.
По ее словам, киевский режим будет расплачиваться по кредиту только тогда, когда Россия выплатит репарации.
О том, насколько возможна передача российских активов в виде «репараций» технически, а также какие цели преследует фон дер Ляйен, делая подобные заявления, специально для ВФокусе Mail рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
К сожалению, многие политики, когда выдвигают какие-то версии, какие-то гипотезы, какие-то схемы, совершенно не думают об их практической реализации. Главное, чтобы это хорошо звучало и могло произвести впечатление на того, кому это адресовано. В данном случае, значит, это такая страшилка по отношению к России.
Он напомнил, что в настоящее время на счетах европейских финансовых организаций находятся российские активы на общую сумму 300 млрд евро, которые были заморожены.
«Технически можно заморозить их следующим только образом — воздействие на те компании, которые находятся под вашим юридическим влиянием, вашим юридическим управлением. Иными словами, этим организациям дана команда, а это не вполне законно, но тем не менее это укладывается в тот корпус законодательных документов, которые у них там есть, дать команду этим учреждениям не проводить операции с нашими средствами. Но они продолжают принадлежать нам, никто нас не лишал права собственности, и сколько лет они пытаются это сделать, найти юридическое обоснование этому они не могут», — добавил экономист.
По его словам, чтобы передать наши замороженные активы украинской стороне, необходимо лишить Россию права собственности.
«Они должны лишить нас права собственности, объявить кого-то другого собственником этих самых средств и потом уже от имени этого собственника эти средства расходовать. Сейчас эти средства принадлежат нам, мы собственники. Согласно банковским правилам и законодательству, вашими средствами, пока они ваши, никто не имеет права распоряжаться до тех пор, пока вы не дали согласия», — подчеркнул спикер.
Но даже если Евросоюзу удастся найти юридическое обоснование такому решению, считает Беляев, то он не пойдет на такой шаг, поскольку тот несет в себе серьезные риски.
«Как только вы введете этот прецедент, что можно по каким-то основаниям лишить вас права собственности и назначить право собственности, допустим, ЕС, это означает, что Нигерия, допустим, вправе предъявить свои требования к Англии, Англия — к Соединенным Штатам, Канада — к Мексике. Иными словами, любой к любому может предъявить эти права и требования. И тогда весь мир, который базируется на незыблемости права собственности, просто обрушится. Именно поэтому они буксуют, поэтому ничего у них вот столько лет не получается», — пояснил эксперт.
Говоря о возможном требовании о репарациях со стороны России, Беляев отметил, что странам Запада нужно будет пройти через «юридический ад».
«Там целая цепь юридических оснований должна быть. Нужно будет доказать агрессию со стороны России и факт нанесения ущерба Украине. Но в таком случае и Россия может предъявлять требования к Украине, опять-таки пользуясь этими же самыми обоснованиями по отношению к ущербу, который нанесен Мариуполю, Луганску, Донецку, Херсонской области и так далее. Тут контраргументов-то у нас тоже будь здоров сколько. И поскольку решение о правомерности требования репараций будет приниматься на международном уровне, здесь с нашей стороны на другую чашу весов лягут не меньшие требования о репарациях, если вообще не больше. И уже вот это все делает невозможной и неосуществимой идею, предложенную Урсулой фон дер Ляйен», — заключил Беляев.