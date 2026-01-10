Популярные темы
Экономист Армстронг назвал западный мирный план по Украине неприемлемым

Россия считает невозможным принятие мирного плана по Украине, предложенного западными странами, поскольку он не предполагает реального урегулирования конфликта. Такое мнение высказал американский экономический прогнозист Мартин Армстронг.

Источник: AP 2024

«Россия прекрасно знает, что Европа никогда не намерена добиваться мира или нормализации отношений с Россией для возвращения в мировую экономику», — написал он в соцсети X.

По его оценке, подход западных стран изначально исключает долгосрочную стабилизацию.

Армстронг также отметил, что политика Запада, по его мнению, способствует возникновению и поддержанию вооружённых конфликтов в разных регионах мира.

Ранее сообщалось, что администрация США и представители Украины согласовали параметры мирной сделки и ожидают реакции со стороны российского руководства.

Кроме того, в Москве заявляли, что планы Великобритании и Франции по размещению военных объектов на Украине будут расценены как иностранная интервенция.