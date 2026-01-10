«Россия прекрасно знает, что Европа никогда не намерена добиваться мира или нормализации отношений с Россией для возвращения в мировую экономику», — написал он в соцсети X.
По его оценке, подход западных стран изначально исключает долгосрочную стабилизацию.
Армстронг также отметил, что политика Запада, по его мнению, способствует возникновению и поддержанию вооружённых конфликтов в разных регионах мира.
Ранее сообщалось, что администрация США и представители Украины согласовали параметры мирной сделки и ожидают реакции со стороны российского руководства.
Кроме того, в Москве заявляли, что планы Великобритании и Франции по размещению военных объектов на Украине будут расценены как иностранная интервенция.