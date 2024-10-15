«Эконом» или «Комфорт»? Лучше «Ниндзя»! Необычные услуги в японском такси

Есть и более простая услуга — для ценителей тишины и спокойствия компания предлагает такси Куроко. Название, вероятно, восходит к работникам традиционного японского театра Кабуки: эти люди полностью одеты в черное и не произносят звуков, сливаясь с фоном сцены, чтобы быть незаметными и не отвлекать от спектакля, когда они меняют декорации на сцене.