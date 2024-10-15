«Эконом» или «Комфорт»? Лучше «Ниндзя»! Необычные услуги в японском такси

Услуги такси — обычно компромисс между ценой и удобством. Впрочем, иногда в машине встречаются приятные дополнения к поездке, которые оставляют хорошее впечатление. Например, удачная музыка. Или зарядка для телефона. Или водитель-ниндзя.
Именно такую услугу стала предлагать своим пассажирам японская компания Sanwa Koutsu, которая работает на рынке пассажирских перевозок вот уже 59 лет. Если вам всегда казалось, что вы ездите с недостаточным шиком, за скромную доплату в 5000 йен (примерно 3200 рублей) вы получите шофера в костюме настоящего телохранителя (или ниндзя).
Необычным предложением поделилась газета South China Morning Post. Водители- «телохранители» одеты в строгие черные костюмы и солнцезащитные очки, а всю поездку ведут машину молча, сохраняя невозмутимое и лишенное эмоций выражение лица (в принципе, доплачивать можно уже просто за это). Иногда они вызывают по рации «штаб» и докладывают о следовании по маршруту.
По прибытии на место шофер достает водяной пистолет и якобы пуленепробиваемый чемодан, чтобы заслонить пассажира, разыгрывая нападение снайпера. Снайпер в комплект не входит.
Есть более экзотический вариант: водители в традиционном костюме ниндзя. Вместо пистолетов у них сюрикены, а разговаривают они на старом японском с использованием специальных слов вежливости, которыми в древности пользовались кланы ниндзя. Представитель компании сообщил, что водители- «ниндзя» осуществляют трансфер из аэропорта.
«Мы уверены, что первое, что многие туристы, прилетающие в нашу страну, будут рады увидеть, что уже в аэропорту их ждет ниндзя», — представитель компании.
Водители в костюмах с радостью фотографируются с туристами, чтобы оставить снимки на память. Остается пожелать, чтобы следующим шагом стали тематические туры по мотивам фильма «Такси-2», где есть и ниндзя, и таксисты, и телохранители.
Есть и более простая услуга — для ценителей тишины и спокойствия компания предлагает такси Куроко. Название, вероятно, восходит к работникам традиционного японского театра Кабуки: эти люди полностью одеты в черное и не произносят звуков, сливаясь с фоном сцены, чтобы быть незаметными и не отвлекать от спектакля, когда они меняют декорации на сцене.
Водители-куроко хранят молчание во время всей поездки и общаются с пассажирами при помощи записок. Такая услуга стоит 5500 йен — видимо, найти молчаливого таксиста сложнее, чем ниндзя.
Другая компания такси, Sride, решила привлечь поклонников фильмов ужасов. Фанатам хорроров предлагают тематическую поездку на «Такси Садако», где на заднее стекло автомобиля проецируются видео со знаменитой девочкой с длинными волосами из фильма «Звонок».
Услуги пользуются интересом у пользователей социальных сетей — один из подписчиков написал, что это отличный способ быстро окунуться в японскую культуру.
Ранее рассказывали, что в Японии открылся музей Nintendo.