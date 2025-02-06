Экологи рассказали, как аномально теплые зимы могут отразиться на природе

Так, некоторые животные могут начать раньше выходить из спячки, для отдельных видов это вызовет проблемы с поиском пропитания — например, для белок, пояснил он.
Все живые виды по-своему страдают от повышенных зимних температур и отсутствия снега, говорит экологист Владимир Ильичев. По его словам, даже комары в таких условиях рискуют выпасть из пищевой цепи, так как без весеннего таяния снегов лишаются подходящей для размножения среды. Кроме того, растаявший снег зимой подтапливает норы ежей, пробуждая их от сна и сбивая с толку. Ровно по той же причине в низинах могут проснуться медведи.
«И хорошо, если они запасли на зиму достаточное количество жира, что позволит им просто сменить место спячки на более сухое. В противном случае медведи начинают “шататься” по лесу в поисках пищи и становятся крайне агрессивными», — отмечает эксперт.
Он также напомнил, что зайцы линяют и светлеют к зиме, чтобы быть менее заметными на снегу для хищников. Соответственно, они становятся для них легкой добычей, если снега нет. Страдают и растения. Земля, не защищенная зимой снегом, при заморозках глубоко промерзает, что критично сказывается на корневой системе абсолютного большинства растений, и особенно это касается многолетников. Зерновые культуры более морозоустойчивы, но ясно, что резкие «скачки» температуры при отсутствии нормального снежного слоя ставят урожайность практически любой культуры под вопрос.
Если температура опустится ниже −10 и сохранится на продолжительное время, а снежный покров так и не появится — мы столкнемся со значительными неурожаями, подчеркнул эксперт Хорошилов.
Между тем, главный агроном ГК «Прогресс Агро» Александр Ендовицкий обратил внимание, что положительные температуры повлияли на всходы озимых культур. Так 80% таких культур, которые составляют по большей части пшеница и ячмень, уже взошли. А 20%, в основном культуры позднего срока сева, находятся в фазе 1−2 листа. Но, конечно, положительная температура в зимний период несет свои риски, уточнил он. В первую очередь, это связано с ожидаемым весной распространением вредителей, заболеваний, грибных и вирусных инфекций.
После теплой зимы традиционно больше садовых вредителей, подтвердил руководитель компании «Брянский сад» Олег Кобец. Чем дольше длятся зимние морозы, тем меньше выживает листоверток, плодожорок, тли и других неполезных насекомых, говорит он. И, как правило, мягкая зима предшествует вспышкам заболеваний растений, от мучнистой росы до парши.
«Эта закономерность давно выявлена агрономами и при своевременной обработке правильно подобранными составами серьезной угрозы саду не представляет», — заключил эксперт.
Между тем, к концу этой недели синоптики обещают похолодание на большей части Европейской России, которую охватит гребень сибирского антициклона. Под его влиянием температура воздуха установится на отметке ниже нуля градусов. Весна прогнозируется в этом году ранняя.