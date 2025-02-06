Экологи рассказали, как аномально теплые зимы могут отразиться на природе

Он также напомнил, что зайцы линяют и светлеют к зиме, чтобы быть менее заметными на снегу для хищников. Соответственно, они становятся для них легкой добычей, если снега нет. Страдают и растения. Земля, не защищенная зимой снегом, при заморозках глубоко промерзает, что критично сказывается на корневой системе абсолютного большинства растений, и особенно это касается многолетников. Зерновые культуры более морозоустойчивы, но ясно, что резкие «скачки» температуры при отсутствии нормального снежного слоя ставят урожайность практически любой культуры под вопрос.