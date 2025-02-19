Эколог усомнился в скором наступлении конца света. В чем дело

Канадский эколог и политолог Вацлав Смил усомнился в том, что у людей осталось только десять лет, чтобы предотвратить наступление всемирной катастрофы. Фрагмент его книги «Как устроен мир на самом деле» публикует «Лента.ру».
«Огромное количество предсказаний не сбылось, и систематизировать их по предмету, времени, региону было бы слишком скучно. Я убежден, что мы можем прекрасно обойтись без этих вызывающих тревогу, а зачастую просто пугающих пророчеств», — пишет Смил.
Он напомнил о том, что в конце XX века всех запугивали «проблемой 2000 года» — якобы из строя выйдут компьютеры, но ничего подобного не случилось. Кроме того, футурологи прогнозировали то, что наступит голод из-за перенаселения и дефицит минеральных ресурсов, в особенности сырой нефти, но и такие предсказания не оправдались.
По мнению Смила, крайности предсказывать просто, такие прогнозы часто не содержат советов, которые можно применить на практике, и люди не всегда понимают, почему необходимы огромные траты в надежде, что это принесет какую-то выгоду человечеству через несколько десятков лет.
Смил уверен, что человечество переживет 2030-е, при этом неожиданные события все равно будут происходить, но люди смогут преодолеть трудности. В конце концов, история человечества показала множество адаптаций к новым условиям.
«Сторонникам теории катастроф всегда трудно представить, что человеческая изобретательность поможет удовлетворить будущие потребности в еде, энергии и материалах, но в течение трех последних поколений мы успешно справлялись с этой задачей, несмотря на то что с 1950 года население мира выросло втрое», — отметил Смил.
В то же время он предостерегает от слишком оптимистичных прогнозов — они тоже, по его мнению, не сбываются. Например, в 1980-е считали, что расщепление атома позволит заменить все другие способы производства энергии, а первые реакторы заменят на реакторы-размножители на быстрых нейтронах, которые будут давать больше ядерного топлива, чем потребляют. Эти надежды тоже до сих пор не оправдались.
РБК Life напоминает, что о проблеме 2000 года впервые заговорили еще в 1970-е годы. Считалось, что компьютеры просто не смогут «увидеть» разницу между датами 2000-х и 1900-х годов. Высказывались опасения, что это приведет к глобальной катастрофе, в том числе отключению большинства электронных систем и выводу из строя промышленных и военных объектов.
Дело в том, что компьютеры появились в 1960—1980-е годы, их оперативная память была очень дорогой и ограниченной, поэтому программисты решили фиксировать даты не через восемь цифр, а через шесть. Например, 30 июля 1974 года выглядело так «073074», а не как «07301974». Так что компьютеры «считали», что есть только одно столетие — XX век. 1 января 2000 года они могли бы «счесть» как 1 января 1900 года.
Прогнозы конца света давали задолго до создания компьютеров. Например, сформулировавший законы движения и всемирного тяготения физик Исаак Ньютон в 1704 году предрек, что в 2060 году мир перестанет существовать таким, каким мы его знаем.
Предсказание основано на протестантском прочтении Библии. Знаменитый физик верил в то, как в Священной книге представлен Апокалипсис, в частности в битву при Армагеддоне, которая знаменует собой конец света и начало эры мира, принесенного Богом.