Эколог усомнился в скором наступлении конца света. В чем дело

В то же время он предостерегает от слишком оптимистичных прогнозов — они тоже, по его мнению, не сбываются. Например, в 1980-е считали, что расщепление атома позволит заменить все другие способы производства энергии, а первые реакторы заменят на реакторы-размножители на быстрых нейтронах, которые будут давать больше ядерного топлива, чем потребляют. Эти надежды тоже до сих пор не оправдались.