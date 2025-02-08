Эколог рассказала, сколько нефти нужно для производства стаканчика кофе

Как объяснила эксперт, средний вес пластикового стаканчика объемом 400 миллилитров составляет с термоизоляцией и крышкой около 30 грамм. Для производства 1 килограмма пластика с учетом потерь при переработке требуется примерно 1,5−2 килограмма нефти.
«Возьмем среднее значение 1,75 килограмма нефти на 1 килограмм пластика. Если взять вес стакана с крышкой 30 грамм: 30 грамм умножаем на 1,75 килограмма нефти получается 0,0525 килограмма нефти (52,5 грамма нефти). Если человек каждый день покупает стаканчик кофе, то за месяц (30 дней) израсходует: 52,5 умножаем на 30 получаем 1 575 грамм (или округляем примерно 1,6 килограмма нефти)», — сказала Михеева.
Она напомнила, что кофейные стаканчики и крышки для них чаще всего изготавливаются из полипропилена или полистирола — это производные нефти. Большинство стаканчиков многослойные. Внутри пищевой пластик — тот самый полипропилен или полистирол. Наружный слой — бумага или картон для теплоизоляции и удобства держания стакана. Иногда еще добавляют дополнительный термослой из вспененного полиэтилена или другого материала.
«Чтобы стаканы были не только удобные, но и стильные появляются пластификаторы, стабилизаторы и красители. Ко всему этому плюсуем всякие уплотнительные резинки, наклейки, декоративные элементы с растениями или стразами/бусинами, картонные подставки/держатели и пластиковые/бумажные соломинки», — добавила Михеева.