Эколог рассказала, сколько нефти нужно для производства стаканчика кофе

Она напомнила, что кофейные стаканчики и крышки для них чаще всего изготавливаются из полипропилена или полистирола — это производные нефти. Большинство стаканчиков многослойные. Внутри пищевой пластик — тот самый полипропилен или полистирол. Наружный слой — бумага или картон для теплоизоляции и удобства держания стакана. Иногда еще добавляют дополнительный термослой из вспененного полиэтилена или другого материала.