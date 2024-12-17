Эколог оценил последствия крушения танкеров в Керченском проливе

​​​​​По словам эксперта, потерпевшие крушение суда больше напоминают «баржи для перевозки нефти», чем традиционные танкеры. «Это очень маленькие корабли, поэтому масштаб катастрофы не будет критичным для экологии. Однако в акваторию попало около двух тысяч тонн мазута, и с этим придется жить», — отметил Баташов, его цитируют 360.ru.