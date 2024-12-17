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Эколог оценил последствия крушения танкеров в Керченском проливе

В Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», что стало причиной разлива мазута. Росприроднадзор уже работает над оценкой объема загрязнения, а президент Владимир Путин поручил создать рабочую группу для ликвидации последствий инцидента. Эколог Анатолий Баташов поделился своими оценками ситуации и ее влиянием на экосистему региона.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: ТАСС

​​​​​По словам эксперта, потерпевшие крушение суда больше напоминают «баржи для перевозки нефти», чем традиционные танкеры. «Это очень маленькие корабли, поэтому масштаб катастрофы не будет критичным для экологии. Однако в акваторию попало около двух тысяч тонн мазута, и с этим придется жить», — отметил Баташов, его цитируют 360.ru.

Несмотря на разлив, эколог подчеркнул, что авария не угрожает экосистеме моря, хотя некоторые рыбы и птицы могут пострадать. «Масштаб бедствия не сорвет курортный сезон. Отдыхающие этого не заметят», — успокоил он тех, кто планирует отдых у побережья.

Эколог также отметил, что в условиях штормовой погоды установить заграждения для сбора нефти будет сложно. Однако, благодаря оперативным действиям, последствия аварии могут быть минимальными. «Сразу после получения первых сигналов на место выдвинулись буксировочные суда, и руководство всех органов, включая Минтранс и МЧС, активно подключилось к решению проблемы», — добавил Баташов.

Тем не менее, он выразил недовольство по поводу того, что суда, перевозившие нефть, выходили в море в условиях сильного шторма, назвав капитанов «шалопаями».

Ранее испанские ученые из Барселонского университета обнаружили в Антарктиде новый вид микробной экосистемы, сформировавшийся вокруг пластикового мусора.