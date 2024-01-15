Эколог оценил последствия исчезновения всей рыбы из мирового океана

Вряд ли кто-то может представить, сколько рыбы водится в океане. Даже примерно. Но ученые могут предположить, что случится, если вся она в один момент исчезнет. Одной такой гипотезой поделился доцент кафедры биологических наук Университета Райса Кори Эванс — ученый, который исследует разнообразие рыб и то, как они влияют на окружающую среду океана.

В статье, опубликованной в издании The Conversation, ученый напоминает, что рыбы одновременно и хищники, и жертвы. Они охотятся друг на друга и в то же время могут стать добычей — рептилий, птиц, человека и других участников пищевой цепочки. Кроме того, от рыб в выигрыше остаются даже растения. Взять того же лосося — отдельные исследования показали, что некоторые растения получают 70% азота из лососевых, погибающих на берегах рек.

Кори Эванс также обращает внимание, что рыба — это больше, чем просто еда. Поскольку рыбы сами добывают пищу, они могут создавать и поддерживать важную среду обитания для других организмов. Так, в экосистемах коралловых рифов растительноядные рыбы контролируют рост водорослей, постоянно выедая их. Соответственно, без них водоросли начали бы очень быстро разрастаться и уничтожили кораллы.

С другой стороны, существуют рыбы, которые питаются кораллами (например, рыба-попугай), но ученый говорит, что в этом плане природа всё уравновесила, и благодаря рыбам-попугаям колонии кораллов только быстрее разрастаются. В том числе потому, что фекалии этих рыб питательны для кораллов.

К слову, о фекалиях рыб-попугаев. Кори Эванс говорит, что они являются частью прекрасных пляжей с белым песком. Так что не будь фекалий, чем бы мы наслаждались во время отдыха на берегу?

В то же время другие рыбы создают среду обитания для некоторых животных и влияют на окружающую среду, взбалтывая песок во время кормления — благодаря этому в воду поднимаются скрывающиеся в песке микроорганизмы, которые становятся едой для других обитателей океана.

Так что без рыбы, подытоживает ученый, Земля была бы совсем не той, какой мы ее знаем:

она постепенно лишилась бы своих прекрасных пляжей с белым песком;

экосистемы коралловых рифов заросли бы водорослями;

у многих людей закончилась бы еда;

и мы бы потеряли удивительных обитателей этой планеты.