Эколог оценил последствия исчезновения всей рыбы из мирового океана
Гурманы больше не смогут наслаждаться риетом из лосося, но это не самое страшное.
Гурманы больше не смогут наслаждаться риетом из лосося, но это не самое страшное.
Вряд ли кто-то может представить, сколько рыбы водится в океане. Даже примерно. Но ученые могут предположить, что случится, если вся она в один момент исчезнет. Одной такой гипотезой поделился доцент кафедры биологических наук Университета Райса Кори Эванс — ученый, который исследует разнообразие рыб и то, как они влияют на окружающую среду океана.
В статье, опубликованной в издании The Conversation, ученый напоминает, что рыбы одновременно и хищники, и жертвы. Они охотятся друг на друга и в то же время могут стать добычей — рептилий, птиц, человека и других участников пищевой цепочки. Кроме того, от рыб в выигрыше остаются даже растения. Взять того же лосося — отдельные исследования показали, что некоторые растения получают 70% азота из лососевых, погибающих на берегах рек.
Кори Эванс также обращает внимание, что рыба — это больше, чем просто еда. Поскольку рыбы сами добывают пищу, они могут создавать и поддерживать важную среду обитания для других организмов. Так, в экосистемах коралловых рифов растительноядные рыбы контролируют рост водорослей, постоянно выедая их. Соответственно, без них водоросли начали бы очень быстро разрастаться и уничтожили кораллы.
С другой стороны, существуют рыбы, которые питаются кораллами (например, рыба-попугай), но ученый говорит, что в этом плане природа всё уравновесила, и благодаря рыбам-попугаям колонии кораллов только быстрее разрастаются. В том числе потому, что фекалии этих рыб питательны для кораллов.
К слову, о фекалиях рыб-попугаев. Кори Эванс говорит, что они являются частью прекрасных пляжей с белым песком. Так что не будь фекалий, чем бы мы наслаждались во время отдыха на берегу?
В то же время другие рыбы создают среду обитания для некоторых животных и влияют на окружающую среду, взбалтывая песок во время кормления — благодаря этому в воду поднимаются скрывающиеся в песке микроорганизмы, которые становятся едой для других обитателей океана.
Так что без рыбы, подытоживает ученый, Земля была бы совсем не той, какой мы ее знаем: