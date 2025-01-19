Эколог оценил перспективы курортного сезона на Черном море

«Я считаю, что курортный сезон еще не потерян, если сейчас удастся решить вопрос с тем мазутом, который остался в затонувших танкерах. Нужно закрыть то, что еще из них выходит. Главное, чтобы не оказалось, что на дне моря мазута гораздо больше, чем было на берегу, потому что всё еще идут шторма, и полностью обследовать дно пока не получилось», — сказал Крыленко.