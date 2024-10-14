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Эколог назвала животных, которые могут исчезнуть в России

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) зачастую становятся единственным спасением для исчезающих видов животных, заповедники помогли сохранить в России соболя, выхухоль и снежного барса, но предстоит еще много работы, заявила РИА Новости главный координатор проектов фонда «Природа и люди», заслуженный эколог РФ Наталья Дронова.

Источник: РИА "Новости"

Ежегодно 14 октября работники заповедного дела отмечают свой профессиональный праздник.

«Сокращение численности животных — одна из серьезных проблем нашего времени. Статус ООПТ порой становится единственным спасением для популяций редких видов, так как сохранение животных невозможно без защиты целостности экосистем… Первый в России заповедник — Баргузинский, создавался в 1916 году с целью сохранения соболя, Окский заповедник был создан в 1935 году для охраны и восстановления русской выхухоли, Национальный парк “Сайлюгемский” создавался в 2010 году ради сохранения снежного барса», — сообщила Дронова.

По ее словам, особо охраняемые природные территории и сегодня обеспечивают благоприятные условия для восстановления и стабилизации популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов.

«Опыт последних десятилетий доказывает, что целенаправленная работа на ООПТ способна восстановить численность даже самых редких и исчезающих видов. И здесь важен комплексный подход, сочетающий усилия государства, науки и общественности», — сказала Дронова.

Эксперт считает, что расширение сети таких территорий, усиление охраны и восстановление популяций редких видов должны стать приоритетами в деле сохранения природы для будущих поколений.