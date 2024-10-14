Эколог назвала животных, которые могут исчезнуть в России

Ежегодно 14 октября работники заповедного дела отмечают свой профессиональный праздник.
«Сокращение численности животных — одна из серьезных проблем нашего времени. Статус ООПТ порой становится единственным спасением для популяций редких видов, так как сохранение животных невозможно без защиты целостности экосистем… Первый в России заповедник — Баргузинский, создавался в 1916 году с целью сохранения соболя, Окский заповедник был создан в 1935 году для охраны и восстановления русской выхухоли, Национальный парк “Сайлюгемский” создавался в 2010 году ради сохранения снежного барса», — сообщила Дронова.
По ее словам, особо охраняемые природные территории и сегодня обеспечивают благоприятные условия для восстановления и стабилизации популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов.
«Опыт последних десятилетий доказывает, что целенаправленная работа на ООПТ способна восстановить численность даже самых редких и исчезающих видов. И здесь важен комплексный подход, сочетающий усилия государства, науки и общественности», — сказала Дронова.
Эксперт считает, что расширение сети таких территорий, усиление охраны и восстановление популяций редких видов должны стать приоритетами в деле сохранения природы для будущих поколений.