Эколог назвала животных, которые могут исчезнуть в России

«Сокращение численности животных — одна из серьезных проблем нашего времени. Статус ООПТ порой становится единственным спасением для популяций редких видов, так как сохранение животных невозможно без защиты целостности экосистем… Первый в России заповедник — Баргузинский, создавался в 1916 году с целью сохранения соболя, Окский заповедник был создан в 1935 году для охраны и восстановления русской выхухоли, Национальный парк “Сайлюгемский” создавался в 2010 году ради сохранения снежного барса», — сообщила Дронова.