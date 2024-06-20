Экоактивисты залили краской несколько джетов в Лондоне из-за Тейлор Свифт

Это не первая выходка активистов из Just Stop Oil. Они уже «завоевали» известность разбрызгиванием краски на известные произведения искусства, порчу продуктов и срыв мероприятий. В ноябре 2023 года представители Just Stop Oil разбили защитное стекло картины «Венера с зеркалом» кисти Диего Веласкеса. В октябре 2022 года они облили томатным супом «Подсолнухи» Ван Гога в Национальной галерее Лондона. Они призывали прекратить добычу нефти и газа и обратить внимание на рост цен.