Экоактивисты залили краской несколько джетов в Лондоне из-за Тейлор Свифт

Экоактивисты попали на территорию лондонского аэропорта и залили оранжевой краской несколько частных самолетов. Главной целью злоумышленников был личный самолет Тейлор Свифт, сообщает Associated Press.
Двоих экоактивистов задержали после того, как они пробрались на территорию лондонского аэропорта Станстед и покрасили из баллончика в оранжевый цвет частные самолеты.
Ответственность за происшествие взяла на себя организация Just Stop Oil («Просто остановите нефть»). Оказалось, что целью экоактивистов был самолет певицы Тейлор Свифт, который, как они считали, находится на стоянке в этом аэропорту. На самом деле, самолета там не было.
Это не первая выходка активистов из Just Stop Oil. Они уже «завоевали» известность разбрызгиванием краски на известные произведения искусства, порчу продуктов и срыв мероприятий. В ноябре 2023 года представители Just Stop Oil разбили защитное стекло картины «Венера с зеркалом» кисти Диего Веласкеса. В октябре 2022 года они облили томатным супом «Подсолнухи» Ван Гога в Национальной галерее Лондона. Они призывали прекратить добычу нефти и газа и обратить внимание на рост цен.
Накануне активисты из этой организации «напали» на Стоунхендж. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал произошедшее «возмутительным (disgraceful) актом вандализма в отношении одного из важнейших и старейших памятников в Великобритании и во всем мире». В организации требуют, чтобы следующее правительство подписало договор о постепенном отказе от ископаемого топлива к 2030 году.
Тейлор Свифт готовится дать три концерта на лондонском стадионе «Уэмбли». Певица давно находится «на карандаше» у экоактивистов. По данным компании Yard, специализирующейся на маркетинге устойчивого развития, она совершает слишком много перелетов. В 2022 году певица заняла первое место в антирейтинге звезд, которые сильнее всего загрязняют атмосферу выбросами углекислого газа, или диоксида углерода (CО2).
Накануне Свифт своими выступлениями в шотландском Эдинбурге спровоцировала сейсмическую активность в регионе. Сейсмологи зафиксировали в дни ее выступлений