Экипаж убийц — кто сбрасывал бомбы на Хиросиму и чем закончил жизнь?

Пол Тиббетс — командир B-29 «Энола Гэй»
Пол Уорфилд Тиббетс — младший родился 23 февраля 1915 года в Куинси, штат Иллинойс, в семье фармацевта. Его детство прошло в Майами, где он с раннего возраста проявлял интерес к авиации. В 12 лет он впервые поднялся в воздух в роли пассажира и с тех пор мечтал о небе. После обучения в Военном колледже в Огайо и краткого пребывания в медицинском колледже он поступил в гражданскую авиационную школу, а затем — в армию. В 1937 году он официально был принят на службу в ВВС США.
Во время Второй мировой войны Тиббетс участвовал в ряде крупных операций. Позже был переведен в штаб разработки стратегических бомбардировок и участвовал в испытаниях нового самолета B-29. В 1944 году Тиббетса назначили командиром 509-й смешанной группы, созданной специально для подготовки к использованию оружия массового применения. 6 августа 1945 года Тиббетс пилотировал самолет «Энола Гэй», который был назван в честь его матери, и стал непосредственным участником массового убийства японцев.
После завершения Второй мировой войны Тиббетс продолжил службу в ВВС, в 1966 году он вышел в отставку в звании бригадного генерала. Позже работал в сфере гражданской авиации.
Тиббетс всю жизнь оправдывался, что сброс бомбы был необходим для завершения войны. Он утверждал, что это решение спасло миллионы жизней, избежавших вторжения на японские острова. Даже спустя 30 лет после тех событий он утверждал, что гордится своим поступком и при необходимости повторил бы его.
Теодор Ван Кирк — навигатор «Энолы Гэй»
Теодор Джером Ван Кирк родился 27 февраля 1921 года в Нортумберленде, штат Пенсильвания. Он был старшим из троих детей в семье с немецкими корнями. Обучался в Университете Бакнелл, где проявил интерес к точным наукам и химии. Когда США вступили во Вторую мировую войну, Ван Кирк был призван на военную службу. Его высокий уровень интеллекта и способности к аналитическому мышлению сделали его идеальным кандидатом на роль военного навигатора.
Во время войны Ван Кирк служил в составе 97-й бомбардировочной группы, где участвовал в боевых вылетах над Европой. В 1943 году он был переведен в секретную 509-ю смешанную группу под командованием Пола Тиббетса. Именно Ван Кирк рассчитал маршрут и точку сброса бомбы «Малыш» 6 августа 1945 года. Его роль в обеспечении точности миссии была критически важной. Он вспоминал, что в тот день «все происходило как по сценарию», несмотря на чрезвычайный характер операции.
После демобилизации Ван Кирк получил степень магистра химии и много лет работал в крупной химической корпорации. Он избегал публичных мероприятий, жил скромно и редко давал интервью. В последние годы жизни участвовал в образовательных проектах, где рассказывал о событиях августа 1945 года с академической точки зрения.
В отличие от Тиббетса Ван Кирк утверждал, что не чувствовал себя героем, но в то же время не считал себя преступником. Он не выражал глубокого сожаления, но отмечал, что использование атомного оружия было крайним и трагическим решением. Убийство десятков тысяч японцев Ван Кирк списывал на военное время.
Том Фереби — бомбардир «Энолы Гэй»
Томас Фереби родился 11 октября 1918 года в Северной Каролине. Он вырос в фермерской семье и с ранних лет отличался решимостью и трудолюбием. Учился в Университете Северной Каролины, где поступил в военную подготовительную программу. Интерес к авиации проявился еще в студенческие годы, когда он записался на курсы пилотов.
Фереби отправился служить в армию в 1940 году и быстро зарекомендовал себя как талантливый бомбардир. Именно он, находясь в носовой части «Энолы Гэй», произвел сброс бомбы «Малыш» на Хиросиму. Его задача заключалась в точечном прицеливании.
После окончания войны Фереби продолжил службу, участвовал в обучении новых пилотов и бомбардиров. Он вышел в отставку в 1970 году в звании полковника. Несмотря на известность, он избегал публичности и редко участвовал в общественных дебатах.
Фереби свой поступок объяснял тем, что выполнял приказ, а значит, его вины в этом нет. Однако некоторые близкие отмечали, что наедине он часто размышлял о жертвах и последствиях своих действий. В последние годы жизни он выражал надежду, что ядерное оружие никогда больше не будет использоваться против мирного населения.
Джейкоб Безер — контроль радиосвязи
Джейкоб Безер родился 15 мая 1921 года в Балтиморе, штат Мэриленд, в еврейской семье. Он был увлечен наукой с детства и мечтал стать инженером. Получил образование физика, а после поступил на службу в ВВС США в 1943 году. Благодаря техническому образованию его назначили специалистом по системам вооружения.
На борту «Энолы Гэй» он отвечал за контроль радиосвязи и функционирование систем. После завершения военной службы Безер работал в Национальной лаборатории в Лос-Аламосе. Он преподавал в университетах, писал статьи на тему ядерной этики и участвовал в научных конференциях.
Безер считал бомбардировку Хиросимы оправданной, но ставил под сомнение необходимость второго ядерного удара — по Нагасаки. Он утверждал, что Япония была не в состоянии выдержать продолжительную блокаду и ее капитуляция была неизбежна. Он призывал к международному контролю над ядерным оружием и выступал за ядерное разоружение.