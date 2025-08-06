Экипаж убийц — кто сбрасывал бомбы на Хиросиму и чем закончил жизнь?

Пол Уорфилд Тиббетс — младший родился 23 февраля 1915 года в Куинси, штат Иллинойс, в семье фармацевта. Его детство прошло в Майами, где он с раннего возраста проявлял интерес к авиации. В 12 лет он впервые поднялся в воздух в роли пассажира и с тех пор мечтал о небе. После обучения в Военном колледже в Огайо и краткого пребывания в медицинском колледже он поступил в гражданскую авиационную школу, а затем — в армию. В 1937 году он официально был принят на службу в ВВС США.