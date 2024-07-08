Экипаж NASA вернулся из «путешествия» на Марс. Что в нем особенного

Экипаж NASA вернулся из «путешествия» в смоделированную инопланетную среду. Четыре добровольца — Келли Хастон, Анка Селариу, Росс Броквелл и Натан Джонс — 378 суток жили и работали в искусственной среде, созданной в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне. Об этом сообщает ABC News.
Свое «путешествие» космонавты начали 25 июня 2023 года. Более 12 месяцев они жили в напечатанной на 3D-принтере марсианской среде в рамках проекта Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA) по исследованию состояния здоровья и производительности экипажа в инопланетной среде.
Командир миссии Келли Хастон рассказала, что рада возможности вновь общаться с окружающими. В свою очередь, врач и медицинский сотрудник Натан Джонс отметил, что 378 дней для него пролетели незаметно.
Экипаж жил и работал в пространстве площадью 1,7 тыс. кв. футов (157 кв. м), имитирующем условия на Марсе. Их миссия включала выполнение выходов в открытый космос и на Марс, а также выращивание и сбор урожая для пополнения запасов. Ученые планировали миссию с учетом всех трудностей, которые могут встретиться в реальном полете на Красную планету, включая ограниченные ресурсы и задержки в общении до 22 минут с Землей.
Заместитель директора Космического центра Джонсона Стив Кернер назвал эту работу критически важной для подготовки к пилотируемым миссиям на Марс.