Экипаж NASA вернулся из «путешествия» на Марс. Что в нем особенного

Экипаж жил и работал в пространстве площадью 1,7 тыс. кв. футов (157 кв. м), имитирующем условия на Марсе. Их миссия включала выполнение выходов в открытый космос и на Марс, а также выращивание и сбор урожая для пополнения запасов. Ученые планировали миссию с учетом всех трудностей, которые могут встретиться в реальном полете на Красную планету, включая ограниченные ресурсы и задержки в общении до 22 минут с Землей.