Экипаж корабля «Союз МС-26» перешел на МКС

Ракета «Союз-2.1а» с кораблём стартовала с космодрома Байконур в 19.23 мск 11 сентября и чуть менее, чем через девять минут, вывела его на околоземную орбиту. В процессе полёта до МКС «Союз МС-26» сделал два оборота вокруг Земли и пристыковался к станции в 22.32 мск.