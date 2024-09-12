Экипаж корабля «Союз МС-26» перешел на МКС

Ракета «Союз-2.1а» с кораблём стартовала с космодрома Байконур в 19.23 мск 11 сентября и чуть менее, чем через девять минут, вывела его на околоземную орбиту. В процессе полёта до МКС «Союз МС-26» сделал два оборота вокруг Земли и пристыковался к станции в 22.32 мск.
На нём на станцию прибыли российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Дональд Петтит. Российским космонавтам за время полёта предстоит выполнить более 40 научных экспериментов, три из которых ранее не проводились на станции, а также выход в открытый космос в декабре 2024 года.
На МКС новый экипаж встретили российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Алесандр Гребёнкин, а также американские астронавты Мэттью Доминик, Майкл Баррат, Джанет Эппс, Трейси Дайсон, Барри Уилмор и Сунита Уильямс.
Кононенко, Чуб и Дайсон 23 сентября вернутся на Землю на корабле «Союз МС-25», сейчас пристыкованном к станции.