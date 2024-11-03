Экипаж Crew-9 с Горбуновым перепарковал корабль Crew Dragon

«Корабль Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса Александром Горбуновым перестыковался на другой узел МКС», — говорится в сообщении.
Отмечается что корабль отстыковался от переднего узла модуля Harmony американского сегмента МКС и причалил к верхнему узлу того же модуля, освободив место для прибытия грузового корабля Cargo Dragon миссии SpX-31.
На борту корабля во время операции, помимо Горбунова, находились астронавты NASA Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.
Корабль Crew Dragon с участниками экспедиции Crew-8 Горбуновым и Хейгом прибыл на МКС 30 сентября. Уилмор и Уильямс прибыли в рамках первого пилотируемого проекта нового корабля Boeing Starliner 5 июня. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и Starliner вернулся на Землю без экипажа.