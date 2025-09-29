ЕК сделала заявление по поводу конфискации российских активов

Кроме того, в Еврокомиссии не исключили, что в разрабатываемом предложении могут быть предусмотрены дополнительные гарантии безопасности для бельгийского депозитария EuroClear, где хранится большая часть российских суверенных средств, замороженных в ЕС. Уйвари отметил, что Еврокомиссия тщательно изучает все аспекты этого вопроса и в ближайшее время представит конкретные предложения. Однако точные сроки публикации документа пока не называются.