ЕК сделала заявление по поводу конфискации российских активов

В предложении могут быть предусмотрены гарантии безопасности для депозитария EuroClear.
Еврокомиссия не рассматривает возможность конфискации российских активов для предоставления Украине «репарационного кредита». Об этом заявил представитель ЕК Балаш Уйвари.
«Председатель Еврокомиссии сказала, что мы собираемся работать над решениями по предоставлению Украине репарационных кредитов на основе обездвиженных российских активов, не затрагивая эти основные российские активы, и это очень важно», — сказал Уйвари на брифинге в Брюсселе, комментируя последние инициативы по поддержке Киева. Его слова передает РИА Новости.
Кроме того, в Еврокомиссии не исключили, что в разрабатываемом предложении могут быть предусмотрены дополнительные гарантии безопасности для бельгийского депозитария EuroClear, где хранится большая часть российских суверенных средств, замороженных в ЕС. Уйвари отметил, что Еврокомиссия тщательно изучает все аспекты этого вопроса и в ближайшее время представит конкретные предложения. Однако точные сроки публикации документа пока не называются.
Ранее Еврокомиссия выступила с инициативой предоставить Украине «репарационный кредит» на сумму 140 миллиардов евро, источником которого должны стать замороженные на Западе российские активы. Однако, страны Запада могут понести убытки не менее чем на 285 миллиардов долларов в случае изъятия замороженных российских резервов. По состоянию на конец 2023 года совокупный объем прямых инвестиций Евросоюза, стран «Большой семерки», Австралии, Норвегии и Швейцарии в экономику России достиг 285 миллиардов долларов.