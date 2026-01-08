ЕК оставила на усмотрение стран ЕС действия против танкеров РФ

«Мы разделяем общую цель введения санкций против теневого флота и борьбы с уклонением от них», — сказала Хиппер. Отвечая на вопрос, могут ли страны ЕС начать действовать как США, захватывая российские танкеры, она заявила, что «задержание для проведения инспекций этих судов находится в компетенции стран ЕС, а не Еврокомиссии». Она не дала ответа на вопрос, допускает ли санкционный режим Евросоюза задержания судов.