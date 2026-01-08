Популярные темы
ЕК оставила на усмотрение стран ЕС действия против танкеров РФ

Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что задержание для проведения инспекций судов находится в компетенции стран ЕС.

Источник: AP 2024

БРЮССЕЛЬ, 8 января. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) предложила странам ЕС самим решать, следовать ли примеру США в отношении российских танкеров. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о захвате США танкера «Маринера».

«Мы разделяем общую цель введения санкций против теневого флота и борьбы с уклонением от них», — сказала Хиппер. Отвечая на вопрос, могут ли страны ЕС начать действовать как США, захватывая российские танкеры, она заявила, что «задержание для проведения инспекций этих судов находится в компетенции стран ЕС, а не Еврокомиссии». Она не дала ответа на вопрос, допускает ли санкционный режим Евросоюза задержания судов.

Как сообщила Хиппер, ЕС включил в свой черный список уже в общей сложности 597 танкеров, которые предположительно перевозят российскую нефть под иностранными флагами, которые на Западе называют «теневым флотом». «ЕС уже ввел санкции против 597 судов “теневого флота”, — сказала она. Включение судна в черный список ЕС запрещает ему заходы в порты Евросоюза, а также запрещает европейским банкам и страховым компаниям оказывать ему любые финансовые и прочие услуги.

В МИД РФ призвали Вашингтон вернуться к соблюдению основополагающих норм и принципов международного морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия в отношении «Маринеры», а также других судов, осуществляющих законную деятельность в открытом море. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия считает категорически неприемлемыми угрозы США судебным преследованием экипажу судна, а отсылки американской стороны к своему «санкционному законодательству» в связи с захватом танкера являются несостоятельными.

