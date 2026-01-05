Популярные темы
ЕК не признала легитимность вице-президента Венесуэлы как главы республики

Европейская комиссия (ЕК) не признает легитимность вице-президента Делси Родригес как фактического главы Венесуэлы.

Источник: Газета.Ру

Европейская комиссия (ЕК) не признает легитимность вице-президента Делси Родригес как фактического главы Венесуэлы. Об этом заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анита Хиппер, передает РИА Новости.

«Мы четко указали, чью легитимность признаем: легитимность лиц, избранных демократическим путем», — подчеркнула она.

По словам Хиппер, основной соперник Николаса Мадуро на выборах 2024 года Эдмундо Гонсалес, а также лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо должны быть включены в политический переход в южноамериканской республике.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.