Эскапизм: бегство от реальности

— Нужно спросить человека, кто он, сколько ему лет, где мы сейчас находимся. С чем бы мы ни работали, хоть с будущим, хоть с прошлым, хоть с вариантом развития настоящего, мы находимся в некоем мире фантазий. Но до тех пор, пока дорога, уходящая в небо, не будет разбита на конкретные реальные шаги, по ней не пройти. Есть участок пути по песку к морю — по нему можно пройти. Есть лунная дорожка на поверхности моря — по ней можно плыть. А есть путь от Земли к Луне — туда можно долететь. Но для этого от мечты необходимо вернуться в реальность.