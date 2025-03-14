Эскапизм: бегство от реальности

Всем нам порой так и хочется сбежать от трудных переживаний или нерешенных проблем в то, что нас отвлечет, — запоем посмотреть сериал, прочесть книгу или сделать что-то еще. Но если такое бегство входит в привычку, это уже проблема. Давайте разберемся, в чем кроются причины эскапизма, как он проявляется, чем опасен и как от него избавиться. Поможет нам в этом эксперт — клинический психолог Александр Ройтман.
Что такое эскапизм простыми словами
Писатель Иван Гончаров, возможно, сам того не ведая, описал эскапизм в своем романе «Обломов», где герой месяцами не выходит из дома, лежит в халате на диване и предается мечтам о счастливой жизни в почти разоренном поместье. Явление даже получило название «обломовщина», от которой пытался безуспешно спасти героя деятельный друг.
Впервые слово «эскапизм» появилось в 1939 году, а в 60-х закрепилось в английских словарях в значении «бегство от реальности». Помимо пассивной формы — чтения книг, просмотра фильмов и сериалов, медитации или пьянства — способом эскапизма может стать и активная деятельность. Когда человек без остатка отдается карьере, спорту, искусству или чему-то еще, используя их в качестве компенсации неразрешенных проблем. По большому счету стремление отвлечься от тревожных мыслей и негативных эмоций вполне естественно. Поэтому эскапизм не считается патологией, кроме тех случаев, когда желание сбежать от реальности становится навязчивым.
Причины эскапизма: почему люди уходят от реальности
Время от времени почти каждый из нас прибегает к эскапизму. А в детстве прогулки в мир фантазий — практически норма. Да и нет ничего плохого в том, чтобы порой отвлечься от повседневной рутины, проблем и просто помечтать. Но все хорошо в меру. Если мечтатель изо дня в день откладывает важные дела, чтобы пройти новый уровень в видеоигре, а вместо скопившихся счетов тратит все деньги на любимые книги в стиле фэнтези, то это уже тревожные симптомы. Вот что по этому поводу говорит Александр Ройтман:
— По большому счету, эскапизм — это здоровый инструмент человеческой психики, на котором построено абстрактное творческое мышление. Это способность фантазировать, создавать образы, мечтать. Основная причина — ответ на невыносимую реальность бытия, от которой человек стремится убежать в мир фантазий. И часто это помогает справиться с трудностями. Например, у женщины была тяжелая травма позвоночника, каждый день она подвергалась мучительным процедурам. И тогда она воображала, что сидит на подоконнике и смотрит на себя, с которой все это делают. И не чувствовала боли.
Рассмотрим основные причины бегства от реальности более подробно.
1. Избегание стресса
Трудности на работе или в отношениях вызывают чувство подавленности. В стремлении отвлечься от неприятностей человек ищет утешение в необременительных занятиях: просмотре фильмов, чтении, видеоиграх, а порой и в алкоголе.
2. Скука
Часто именно она становится катализатором эскапизма, толкая на поиски острых ощущений. Причем, игры, книги, сериалы или хобби — самые безобидные формы подавления тоски. Зачастую перманентная борьба со скукой заканчивается опасной зависимостью.
3. Бурное воображение
Эскапизм в паре с богатым воображением часто рождает писателей, художников, композиторов. Хорошо, если рядом с творческим человеком есть трезвый реалист, готовый взять на себя бытовые проблемы. Иначе творцы обречены на нищету и неприкаянность.
Интересный факт: музыковед Михаил Казиник в своей книге «Тайны гениев» делится теорией «поцелуя и удара». Главная мысль ее — если человек, «поцелованный богом», не занимается исключительно творчеством, а пытается жить обычной жизнью, то гения приходится «ударить», то есть наказать болезнями и страхами (1).
4. Регуляция эмоций
Эскапизм помогает смягчить такие сильные эмоции, как гнев, тревога, печаль, страх. В этом случае занятия творчеством или любимое хобби могут дать ощущение контроля и создать безопасное пространство для их переживания, позитивной переработки и восстановления жизненного ресурса.
5. Одиночество
Когда человек чувствует себя брошенным, никому не нужным, он находит альтернативную реальность с иллюзией общения с друзьями — социальные сети, сообщества. Или находит утешение в виртуальной реальности.
В каких формах проявляется эскапизм
Форма эскапизма — это способ, благодаря которому человек уходит от реальности и находит утешение в вымышленном мире. Все, что может отвлечь от проблем, страхов и тревог и помочь психике пережить стресс. Среди форм эскапизма выделяют несколько видов: физический, эмоциональный и виртуальный. Рассмотрим, как именно может проявляться эскапизм.
- Чтение книг и просмотр фильмов. В современном мире фильмам явно уделяют большее предпочтение. Наряду с книгами они позволяют отвлечься от собственных проблем и погрузиться в мир героев, перенестись с ними на берег океана или на вершину горы, сопереживать, воображая себя всемогущим волшебником, открывать новые возможности.
- Путешествия. Новые страны, культура, архитектура, языки и кухня дарят новые впечатления и опыт, помогают избежать обыденности. Путешествия помогают расширить горизонты, насладиться красотой мира и испытать новые ощущения.
- Хобби. Рисование, танцы, музыка, собирание коллекций, выращивание цветов и подобные занятия помогают расслабиться, получить удовольствие и забыть о реальных проблемах.
- Виртуальная реальность. Помогает переместиться в фантастические миры и стать героем приключений, не выходя из дома. Видеоигры также предоставляют неограниченные возможности суперчеловека. Уровень за уровнем можно уходить все дальше от жизненных трудностей, с легкостью побеждая врагов и наполняясь новой силой.
Чем опасен эскапизм: возможные последствия
Все есть яд, и все есть лекарство — все зависит от дозы. Если человек отдает предпочтение нереальному миру, помимо разрыва социальных связей и спада активности, иллюзия счастья и успеха, создаваемая виртуальной реальностью, может усилить неудовлетворенность собой и жизнью. Это заставит искать новые, более сильные формы бегства от реальности, что может привести к разрушительным зависимостям либо повлиять на выбор жизненного пути. Опасность эскапизма прокомментировал Александр Ройтман на примере известных персонажей:
— История Золушки — это эскапизм. От тяжелой работы и беспросветности она мечтала о том, как явится на бал в красивом платье и встретит принца. Побег из реальности в некую мечту, где можно быть счастливым, не всегда позитивен. Это можно увидеть на примере современной истории о «Золушке» в фильме «Красотка». Девочка смотрит фильм и верит, что, если пойти в проститутки, можно встретить прекрасного принца. Безусловно, вероятность есть. Но в реальности это один случай на миллион.
Эксперт также обратил внимание на то, что секты, субкультуры и пристрастие к наркотикам — это тоже формы эскапизма:
— Для экстремала самый большой страх — не прыжок через пропасть, а быть нормальным. Ценности любой субкультуры далеки от реальности, и этот разрыв может дорого стоить.
Как избавиться от эскапизма
Хотя эскапизм не считается патологией психики, навязчивое бегство от реальности может стать причиной депрессии, развития маний и других расстройств (2). Переход тонкой грани от здорового защитного механизма к зависимости начинается, когда человек перестает контролировать собственное «хочу». В последнее время среди молодежи наиболее частым случаем эскапизма стал уход в виртуальную реальность. В результате рвутся социальные контакты, провисают все сферы жизни: учеба, работа, отношения, а также страдает психика и способность к адаптации.
Эффективный способ избавиться от зависимости — обратиться к психологу. Но можно и попытаться справиться самостоятельно, для этого дадим несколько рекомендаций.
1. Трезвый взгляд на мир
Да, жизнь далека от совершенства. Но необходимо ясно осознать, что другой просто нет. И важно принять ее целиком — со всеми изъянами и проблемами. И понять, что ты хочешь от своей жизни. Это требует усилий и тренировок, но без вовлеченности в реальность просто не выжить. Психолог дополнил:
— Если твоя фантазия не монетизируется, ты, вероятно, умрешь от голода. Мерилом функционирования человека является его адаптационная способность. Благодаря материальной конструкции «давать — брать» люди встраиваются в социальные процессы. Иногда само общество берет на себя заботу о людях не от мира сего. Но это должны быть гении вроде Хармса или Перельмана, чтобы ценность их эскапизма была высокой. Но это единичные случаи.
2. Воплощение мечты в реальность
Нереализованные мечты приводят к еще более глубокой неудовлетворенности, чем до бегства от реальности. Важно сопоставлять свои мечты с реальностью, чтобы выстроить свою жизнь на земле, а не в воображаемом мире.
3. Самоанализ и умственная нагрузка
Самое главное в борьбе с любой зависимостью — устранение причины. Понимая, от чего ты скрываешься в мире фантазий, что именно доставляет дискомфорт в реальности, всегда можно изменить ситуацию. Если причина в рутине и скуке, хорошо помогают умственные нагрузки: изучение языков, заучивание стихов, чтение книг.
4. Социальные связи
Для эмоционального благополучия важно поддерживать общение с другими людьми в реальной жизни. Встречи с друзьями, общие увлечения и личные отношения не дают увязнуть в выдуманном мире.
Советы психолога
Александр Ройтман выделяет два основных вопроса психолога: первый «Чего ты хочешь?» и второй — «Чтобы что?». Он поделился своим методом вернуть клиента к реальности:
— Нужно спросить человека, кто он, сколько ему лет, где мы сейчас находимся. С чем бы мы ни работали, хоть с будущим, хоть с прошлым, хоть с вариантом развития настоящего, мы находимся в некоем мире фантазий. Но до тех пор, пока дорога, уходящая в небо, не будет разбита на конкретные реальные шаги, по ней не пройти. Есть участок пути по песку к морю — по нему можно пройти. Есть лунная дорожка на поверхности моря — по ней можно плыть. А есть путь от Земли к Луне — туда можно долететь. Но для этого от мечты необходимо вернуться в реальность.
Психолог пояснил, что эскапизм — это уход в пространство, которое невозможно пощупать. А есть пространство, которое можно положить в тележку. Но одно без другого невозможно:
— Мы даже шага сделать не можем без воображения. Потому что реальному шагу предшествует идеомоторная реакция: сначала возникает идея шага, а затем мозг посылает импульс нужным мышцам для его воплощения. Тысячелетиями человек мечтал покорить небо, потом появился гений Циолковский и описал, как это сделать, а за ним конструкторы воплотили мечту в реальность. Но без мечты ничего бы не было. В результате, условно, десять тысяч лет эскапизма и двадцать лет конструкторской работы позволили достичь Луны. Два полотна — фантазии и реальности — были сшиты.
Главное об эскапизме
Эскапизм может быть здоровым, если помогает психике справиться с жизненными трудностями, а может стать проблемой, когда реальность заменяется бесплодными мечтами, а живое общение — виртуальным. Подведем итоги, что нужно помнить об эскапизме, чтобы сохранять баланс между воображаемым миром и реальным.
1. Эскапизм не считается патологией, кроме тех случаев, когда желание сбежать от реальности становится навязчивым.
2. Основная причина эскапизма — ответ на невыносимую реальность бытия, от которой человек стремится спрятаться в приятном мире фантазий.
3. Другими причинами эскапизма могут стать скука, одиночество, избегание стресса.
4. Формы проявления эскапизма различны: чтение книг, хобби, путешествия, просмотр фильмов, видеоигры. Все они безобидны, если не влияют на качество жизни.
5. Опасные формы эскапизма: экстрим, уход в субкультуры, наркотики, секты.
6. Побег в некую мечту, где можно быть счастливым, не всегда позитивен. Глубокий отрыв от реальности может дорого стоить.
7. Для избавления от навязчивого эскапизма важно трезво оценивать жизнь во всех ее проявлениях, поддерживать социальные связи и воплощать мечты в реальность.
Список источников
1. Казиник М. Тайны гениев. 2011.
2. Эскапизм. Психологические понятия. Психология и психиатрия.
Эксперт: Александр Ройтман, клинический психолог