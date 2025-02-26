Электронная трудовая книжка в 2025 году: за и против

Люди, имевшие несчастье потерять или испортить бумажную трудовую книжку, знают, какая это головная боль — восстанавливать свой стаж. Данные о предыдущей работе, кроме как в вашей трудовой, были только в документации предприятий, где вы работали. Они закрываются или расформировываются, их бухгалтерские документы пропадают в неизвестном направлении. Предприятия эти могут находиться на другом конце страны, а бухгалтерия не горит желанием выписывать какие-то справки удаленно. И в ПФР никто вам на слово не поверит, что вы двадцать лет назад работали там-то и там-то.