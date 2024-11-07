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Эффект Манделы: что это такое и откуда у людей берутся ложные воспоминания

Мы воспринимаем окружающий мир через призму своего ума и памяти — оцениваем события и людей, опираясь на опыт, которому склонны доверять. Но есть уникальное явление, известное как эффект Манделы, которое иногда ставит все с ног на голову.

Василий Бахолдин
Автор ВФокусе Mail
Девушка шокирована, узнав про эффект Манделы.
Источник: Freepik

Вы когда-нибудь были убеждены, что какое-то событие произошло определенным образом, а затем обнаруживали, что все было совершенно иначе? Если да, то вы испытали на себе эффект Манделы. И таких людей, которые неверно помнят определенные события, по всему миру тысячи. Что же это за явление, почему о нем говорят и снимают фильмы, разберем в нашей статье при помощи специалиста.

Что такое эффект Манделы простыми словами: суть феномена

Суть этого явления заключается в том, что довольно большая группа людей верит в определенное событие прошлого, которого в действительности не было. Либо значительно отличаются подробности, о которых они с уверенностью говорят. В результате некоторые события искажаются, а реальность оказывается не такой, как некоторые считали.

Тест на психическое здоровье.
Источник: Freepik

Ученые утверждают, что эффект Манделы — это следствие ложных воспоминаний (1). Они могут быть вызваны дезинформацией или вмешательством новых данных о событии, которое мозг уже раньше обработал.

«Эффект Манделы — это научно-популярный термин, означающий появление ложных воспоминаний. С точки зрения аналитической психологии это результат работы психики в рамках бессознательных архетипических структур под воздействием пропаганды и средств массовой информации», — пояснил психолог Олег Долгицкий.

Почему этот эффект называется в честь Нельсона Манделы

Хотя случаи с искажением коллективной памяти были замечены давно, свое собственное название явление получило только в начале XXI века. Термин придумала консультант по паранормальным явлениям Фиона Брум. На одной из конференций она обратила внимание, что сотни людей, как и она сама, имели ложные воспоминания о судьбе Нельсона Манделы (2). Они верили, что борец за права человека в ЮАР умер в 1980-х годах в тюремных застенках. Многие даже припомнили, что читали об этом или видели выпуск новостей. На самом деле все было иначе: Мандела покинул тюрьму в 1990-м году и позднее стал президентом Южно-Африканской Республики. Он умер только в 2013 году, намного позднее опроса Брум.

Нельсон Мандела.
Источник: Unsplash

По мнению психолога Олега Долгицкого, в описанном случае на реальность наложились шаблонные мнения:

«Люди слышали из многочисленных источников, что он стал жертвой политического режима в борьбе за освобождение ЮАР от колонизаторов. А как известно, человек, находящийся в таком положении, рано или поздно приносится в жертву, становясь героем в глазах общественности. Люди поверили этой информации и стали ждать, когда борца принесут в жертву. В данном случае мы наблюдаем результат воздействия политической пропаганды на коллективное бессознательное людей. Ложные воспоминания были лишь результатом искаженного восприятия личности Нельсона Манделы, где в конце он должен был умереть».

Причины возникновения эффекта Манделы

Теорий возникновения уникального явления довольно много. Рассмотрим самые популярные из них.

1. Множественность вселенных

Как и первооткрывательница феномена Фиона Брум, некоторые люди верят в версию параллельных вселенных. Согласно теории, существует множество вселенных, часть из которых взаимодействует друг с другом. И некоторые люди тем или иным способом перемещаются по ним. Скорее всего, неосознанно. При этом воспоминания о случившихся ранее определенных событиях люди приносят с собой на новое место.

Множественностью вселенных объясняется эффект Манделы.
Источник: Unsplash

Например, во вселенной ББ политик Нельсон Мандела действительно умер в тюрьме, а во вселенной АББ — у себя дома на 20 лет позднее. Люди из первой вселенной, попадая во вторую, помнят именно о погибшем Манделе, но на новом месте их воспоминания оказываются ложными.

Эту теорию стоит отнести к области фантастики, хотя сложно объяснить эффект Манделы современными научными методами. В пользу непонятного и необъяснимого фактора, влияющего на массовые ложные воспоминания людей, говорит одно математическое исследование. Его провела группа ученых из Донского государственного технического университета (3). Они установили, что имеет место единство ложных воспоминаний у больших групп людей. Вероятность подобной случайности крайне мала. На сегодняшний день феномен нуждается в дальнейшем изучении, так как пока объяснить его не получается.

2. Ошибки памяти и мышления

Память, как и все психические процессы, представляет собой функцию мозга, отвечающую за фиксацию, сохранение, воспроизведение, распознавание и забывание информации. Человек лучше всего запоминает те данные, которые вызывают у него эмоциональный отклик. Также отлично откладывается информация, с которой он сталкивается многократно, что позволяет ему повторять материал. Но со временем отдельные фрагменты воспоминаний могут затуманиваться и исчезать. Чтобы заполнить эти пробелы, мозг порой создает ложные воспоминания — зачастую это происходит неосознанно.

Подтверждения этому получили путем многочисленных экспериментов. В начале 1980-х годов психологи Уильям Брюэр и Джеймс Трейенс изучали ошибки работы мозга при кратковременном запоминании. Они выяснили, что участники эксперимента многие подробности не вспомнили, а другие их выдумали, опираясь на общепринятые стереотипы.

Другой известный эксперимент провел профессор психологии Джим Коан. Его родственники прочитали несколько историй из детства ученого. В одной из них был рассказ о якобы потерявшемся в торговом центре брате. Это была полностью выдуманная история. Удивительно, что после прочтения брат был уверен, что это произошло в действительности, и, более того, дополнил воспоминание новыми деталями (4).

Нейробиолог Кейтлин Амондт объясняет эффект Манделы строением нейронных связей. Она считает, что похожая информация хранится в клетках мозга рядом, поэтому при воспоминаниях нейроны создают новые связи и иногда берут данные не из тех секторов.

3. Внешнее влияние и дезинформация

Эффект Манделы стал намного более известен в цифровую эпоху, когда социальные сети и высокоскоростной интернет вошли в жизнь миллиардов людей. Информация стала распространяться со скоростью лесного пожара. При этом людям сложно отследить ее источники и оценить, насколько она соответствует действительности. Ученые проанализировали активность пользователей в соцсетях и выяснили, что фейки и слухи побеждают правду в 70% случаев.

Мужчина, у которого произошел эффект Манделы.
Источник: Freepik

Намеренная дезинформация и фейковые новости способны формировать ложные воспоминания даже по важным для человека вопросам. Это подтвердили ученые, проведя эксперимент накануне референдума по поводу легализации абортов в Ирландии. Они сообщали участникам о выдуманных скандалах, связанных с событием, и в половине случаев люди поверили как минимум в одну такую новость (5).

Эффект Манделы — яркий пример сложности и многогранности взаимодействия человеческого сознания с информацией. Он напоминает о важности критического мышления и постоянной проверки фактов, особенно во времена доступности информации, которая порой бывает крайне ненадежна.

Популярные русские и зарубежные примеры эффекта Манделы

Несколько случаев массовой ложной памяти получили большую известность. О них говорят как в западных странах, так и на просторах российской части интернета.

«‎‎Монополия».

Многие годы богатый дядя Пеннибэгс, он же «мистер Монополия», был главным талисманом одноименной игры. Многие люди настаивают, что этот персонаж должен изображаться с моноклем, но в действительности это не так. У него никогда не было монокля, а эту черту, вероятнее всего, ему приписывают из-за сходства с другими подобными талисманами.

«Я устал, я ухожу»

Многие жители России, которые застали завершение политической деятельности президента Бориса Ельцина, имеют ложные воспоминания о его прощальной речи. Они приписывают ему слова об усталости на своем посту. В реальности Ельцин 31 декабря 1999 года сказал: «Я ухожу. Я сделал все, что мог».

«Покатай меня, большая черепаха!»

Еще один пример эффекта Манделы из российской реальности — мультфильм про Черепаху и Львенка. Многие люди уверены, что оттуда пришла фраза «Покатай меня, большая черепаха!». Это подтверждают многочисленные мемы на тему с соответствующими картинками. Но такой фразы на самом деле никогда не было. Львенок сказал: «Покатай меня, а?».

«Люк, я твой отец»

Один из наиболее громких и известных примеров ложной памяти в массовой культуре — фраза персонажа Дарта Вейдера из серии фильмов «Звездные войны». Тысячи любителей культового фильма были уверены, что он сказал: «Люк, я твой отец». В действительности в картине нет такой фразы, а один из главных злодеев киновселенной в пятой части эпопеи произносит: «Нет, я твой отец». Не верите? Время «‎‎Звездных войн»!

Другие известные примеры эффекта Манделы

Приведем еще несколько примеров ложной памяти людей, о которых часто говорят в сети:

  • Вместо фотографии Джима Моррисона из The Doors в СМИ часто публикуют снимки актера Вэла Килмера, сыгравшего музыканта в кино. Из-за этого многие люди думают, что он и есть настоящий певец.

  • После трагической гибели принцессы Великобритании Дианы на ТВ часто показывали инсценировку ее автомобильной аварии. Люди верят, что по телевизору продемонстрировали реальное видео смертельного ДТП.

  • Многие верят, что Микки Маус носит подтяжки, хотя на самом деле у него просто шорты с крупными белыми пуговицами.

  • Большинство зрителей телефильма «Место встречи изменить нельзя» уверены, что Глеб Жеглов произносит фразу: «Ну и рожа у тебя, Шарапов». Но в фильме есть только похожие фразы.

Отзывы эксперта об этом явлении

Фейковые новости, пропаганда и влияние массовой культуры могут спровоцировать образование ложной памяти у множества людей. Это может привести к манипуляциям, особенно в социальных и политических вопросах. Наш эксперт Олег Долгицкий посоветовал, как можно противостоять эффекту Манделы:

«Человеку, чтобы не быть жертвой этого воздействия, необходимо осознанно подходить к восприятию информации. Ему нужно учиться отсеивать картину, которую ему внушают, от той, что он получает в собственном опыте. И тогда он сможет защитить себя от воздействия пропаганды».

Стикеры с надписями: правдивые и ложные новости.
Источник: Fake news

Что нужно запомнить об эффекте Манделы

Собрали вместе важные факты, которые стоит помнить об этом психологическом явлении.

1. Эффект Манделы — необъяснимое явление, которое выражается в массовых ложных воспоминаниях людей о событии, известной личности или персонаже.

2. Хотя теорий возникновения эффекта несколько, дать полное и научное объяснение никому пока не по силам.

3. Эффект Манделы примечателен тем, что ложные воспоминания появляются у больших групп людей об одних и тех же событиях. Для разных стран характерно что-то свое (например, как в России с речью Ельцина), но есть и немало общих случаев, одинаковых для разных культур. Обычно они связаны с фильмами и персонажами мультфильмов или игр.

4. Чтобы снизить воздействие эффекта ложной памяти, важно не забывать о влиянии массовой культуры, учиться критически мыслить и искать подтверждение информации в надежных источниках.

Список источников

1. Dagnall N., Drinkwater K. The Mandela effect: Explaining the science behind false memories. Independent. 2018.

2. Cuncic А. The Mandela Effect: How Masses of People Can Have the Same False Memory. Verywell Mind. 2024.

3. Баранов И., Гусева И. К вопросу об одном феномене коллективной памяти. Восточно-европейский научный журнал. 2022.

4. Ошибка многих: ученые Пермского Политеха рассказали, как формируется эффект Манделы". Пермский Политех. 2024.

5. Fake News Can Lead to False Memories. Psychological Science. 2019.

Эксперты: Олег Долгицкий, психолог