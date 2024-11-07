Эффект Манделы: что это такое и откуда у людей берутся ложные воспоминания

Хотя случаи с искажением коллективной памяти были замечены давно, свое собственное название явление получило только в начале XXI века. Термин придумала консультант по паранормальным явлениям Фиона Брум. На одной из конференций она обратила внимание, что сотни людей, как и она сама, имели ложные воспоминания о судьбе Нельсона Манделы (2). Они верили, что борец за права человека в ЮАР умер в 1980-х годах в тюремных застенках. Многие даже припомнили, что читали об этом или видели выпуск новостей. На самом деле все было иначе: Мандела покинул тюрьму в 1990-м году и позднее стал президентом Южно-Африканской Республики. Он умер только в 2013 году, намного позднее опроса Брум.