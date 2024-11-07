Эффект Манделы: что это такое и откуда у людей берутся ложные воспоминания

Вы когда-нибудь были убеждены, что какое-то событие произошло определенным образом, а затем обнаруживали, что все было совершенно иначе? Если да, то вы испытали на себе эффект Манделы. И таких людей, которые неверно помнят определенные события, по всему миру тысячи. Что же это за явление, почему о нем говорят и снимают фильмы, разберем в нашей статье при помощи специалиста.
Что такое эффект Манделы простыми словами: суть феномена
Суть этого явления заключается в том, что довольно большая группа людей верит в определенное событие прошлого, которого в действительности не было. Либо значительно отличаются подробности, о которых они с уверенностью говорят. В результате некоторые события искажаются, а реальность оказывается не такой, как некоторые считали.
Ученые утверждают, что эффект Манделы — это следствие ложных воспоминаний (1). Они могут быть вызваны дезинформацией или вмешательством новых данных о событии, которое мозг уже раньше обработал.
«Эффект Манделы — это научно-популярный термин, означающий появление ложных воспоминаний. С точки зрения аналитической психологии это результат работы психики в рамках бессознательных архетипических структур под воздействием пропаганды и средств массовой информации», — пояснил психолог Олег Долгицкий.
Почему этот эффект называется в честь Нельсона Манделы
Хотя случаи с искажением коллективной памяти были замечены давно, свое собственное название явление получило только в начале XXI века. Термин придумала консультант по паранормальным явлениям Фиона Брум. На одной из конференций она обратила внимание, что сотни людей, как и она сама, имели ложные воспоминания о судьбе Нельсона Манделы (2). Они верили, что борец за права человека в ЮАР умер в 1980-х годах в тюремных застенках. Многие даже припомнили, что читали об этом или видели выпуск новостей. На самом деле все было иначе: Мандела покинул тюрьму в 1990-м году и позднее стал президентом Южно-Африканской Республики. Он умер только в 2013 году, намного позднее опроса Брум.
По мнению психолога Олега Долгицкого, в описанном случае на реальность наложились шаблонные мнения:
«Люди слышали из многочисленных источников, что он стал жертвой политического режима в борьбе за освобождение ЮАР от колонизаторов. А как известно, человек, находящийся в таком положении, рано или поздно приносится в жертву, становясь героем в глазах общественности. Люди поверили этой информации и стали ждать, когда борца принесут в жертву. В данном случае мы наблюдаем результат воздействия политической пропаганды на коллективное бессознательное людей. Ложные воспоминания были лишь результатом искаженного восприятия личности Нельсона Манделы, где в конце он должен был умереть».
Причины возникновения эффекта Манделы
Теорий возникновения уникального явления довольно много. Рассмотрим самые популярные из них.
1. Множественность вселенных
Как и первооткрывательница феномена Фиона Брум, некоторые люди верят в версию параллельных вселенных. Согласно теории, существует множество вселенных, часть из которых взаимодействует друг с другом. И некоторые люди тем или иным способом перемещаются по ним. Скорее всего, неосознанно. При этом воспоминания о случившихся ранее определенных событиях люди приносят с собой на новое место.
Например, во вселенной ББ политик Нельсон Мандела действительно умер в тюрьме, а во вселенной АББ — у себя дома на 20 лет позднее. Люди из первой вселенной, попадая во вторую, помнят именно о погибшем Манделе, но на новом месте их воспоминания оказываются ложными.
Эту теорию стоит отнести к области фантастики, хотя сложно объяснить эффект Манделы современными научными методами. В пользу непонятного и необъяснимого фактора, влияющего на массовые ложные воспоминания людей, говорит одно математическое исследование. Его провела группа ученых из Донского государственного технического университета (3). Они установили, что имеет место единство ложных воспоминаний у больших групп людей. Вероятность подобной случайности крайне мала. На сегодняшний день феномен нуждается в дальнейшем изучении, так как пока объяснить его не получается.
2. Ошибки памяти и мышления
Память, как и все психические процессы, представляет собой функцию мозга, отвечающую за фиксацию, сохранение, воспроизведение, распознавание и забывание информации. Человек лучше всего запоминает те данные, которые вызывают у него эмоциональный отклик. Также отлично откладывается информация, с которой он сталкивается многократно, что позволяет ему повторять материал. Но со временем отдельные фрагменты воспоминаний могут затуманиваться и исчезать. Чтобы заполнить эти пробелы, мозг порой создает ложные воспоминания — зачастую это происходит неосознанно.
Подтверждения этому получили путем многочисленных экспериментов. В начале 1980-х годов психологи Уильям Брюэр и Джеймс Трейенс изучали ошибки работы мозга при кратковременном запоминании. Они выяснили, что участники эксперимента многие подробности не вспомнили, а другие их выдумали, опираясь на общепринятые стереотипы.
Другой известный эксперимент провел профессор психологии Джим Коан. Его родственники прочитали несколько историй из детства ученого. В одной из них был рассказ о якобы потерявшемся в торговом центре брате. Это была полностью выдуманная история. Удивительно, что после прочтения брат был уверен, что это произошло в действительности, и, более того, дополнил воспоминание новыми деталями (4).
Нейробиолог Кейтлин Амондт объясняет эффект Манделы строением нейронных связей. Она считает, что похожая информация хранится в клетках мозга рядом, поэтому при воспоминаниях нейроны создают новые связи и иногда берут данные не из тех секторов.
3. Внешнее влияние и дезинформация
Эффект Манделы стал намного более известен в цифровую эпоху, когда социальные сети и высокоскоростной интернет вошли в жизнь миллиардов людей. Информация стала распространяться со скоростью лесного пожара. При этом людям сложно отследить ее источники и оценить, насколько она соответствует действительности. Ученые проанализировали активность пользователей в соцсетях и выяснили, что фейки и слухи побеждают правду в 70% случаев.
Намеренная дезинформация и фейковые новости способны формировать ложные воспоминания даже по важным для человека вопросам. Это подтвердили ученые, проведя эксперимент накануне референдума по поводу легализации абортов в Ирландии. Они сообщали участникам о выдуманных скандалах, связанных с событием, и в половине случаев люди поверили как минимум в одну такую новость (5).
Эффект Манделы — яркий пример сложности и многогранности взаимодействия человеческого сознания с информацией. Он напоминает о важности критического мышления и постоянной проверки фактов, особенно во времена доступности информации, которая порой бывает крайне ненадежна.
Популярные русские и зарубежные примеры эффекта Манделы
Несколько случаев массовой ложной памяти получили большую известность. О них говорят как в западных странах, так и на просторах российской части интернета.
«Монополия».
Многие годы богатый дядя Пеннибэгс, он же «мистер Монополия», был главным талисманом одноименной игры. Многие люди настаивают, что этот персонаж должен изображаться с моноклем, но в действительности это не так. У него никогда не было монокля, а эту черту, вероятнее всего, ему приписывают из-за сходства с другими подобными талисманами.
«Я устал, я ухожу»
Многие жители России, которые застали завершение политической деятельности президента Бориса Ельцина, имеют ложные воспоминания о его прощальной речи. Они приписывают ему слова об усталости на своем посту. В реальности Ельцин 31 декабря 1999 года сказал: «Я ухожу. Я сделал все, что мог».
«Покатай меня, большая черепаха!»
Еще один пример эффекта Манделы из российской реальности — мультфильм про Черепаху и Львенка. Многие люди уверены, что оттуда пришла фраза «Покатай меня, большая черепаха!». Это подтверждают многочисленные мемы на тему с соответствующими картинками. Но такой фразы на самом деле никогда не было. Львенок сказал: «Покатай меня, а?».
«Люк, я твой отец»
Один из наиболее громких и известных примеров ложной памяти в массовой культуре — фраза персонажа Дарта Вейдера из серии фильмов «Звездные войны». Тысячи любителей культового фильма были уверены, что он сказал: «Люк, я твой отец». В действительности в картине нет такой фразы, а один из главных злодеев киновселенной в пятой части эпопеи произносит: «Нет, я твой отец». Не верите? Время «Звездных войн»!
Другие известные примеры эффекта Манделы
Приведем еще несколько примеров ложной памяти людей, о которых часто говорят в сети:
Вместо фотографии Джима Моррисона из The Doors в СМИ часто публикуют снимки актера Вэла Килмера, сыгравшего музыканта в кино. Из-за этого многие люди думают, что он и есть настоящий певец.
После трагической гибели принцессы Великобритании Дианы на ТВ часто показывали инсценировку ее автомобильной аварии. Люди верят, что по телевизору продемонстрировали реальное видео смертельного ДТП.
Многие верят, что Микки Маус носит подтяжки, хотя на самом деле у него просто шорты с крупными белыми пуговицами.
Большинство зрителей телефильма «Место встречи изменить нельзя» уверены, что Глеб Жеглов произносит фразу: «Ну и рожа у тебя, Шарапов». Но в фильме есть только похожие фразы.
Отзывы эксперта об этом явлении
Фейковые новости, пропаганда и влияние массовой культуры могут спровоцировать образование ложной памяти у множества людей. Это может привести к манипуляциям, особенно в социальных и политических вопросах. Наш эксперт Олег Долгицкий посоветовал, как можно противостоять эффекту Манделы:
«Человеку, чтобы не быть жертвой этого воздействия, необходимо осознанно подходить к восприятию информации. Ему нужно учиться отсеивать картину, которую ему внушают, от той, что он получает в собственном опыте. И тогда он сможет защитить себя от воздействия пропаганды».
Что нужно запомнить об эффекте Манделы
Собрали вместе важные факты, которые стоит помнить об этом психологическом явлении.
1. Эффект Манделы — необъяснимое явление, которое выражается в массовых ложных воспоминаниях людей о событии, известной личности или персонаже.
2. Хотя теорий возникновения эффекта несколько, дать полное и научное объяснение никому пока не по силам.
3. Эффект Манделы примечателен тем, что ложные воспоминания появляются у больших групп людей об одних и тех же событиях. Для разных стран характерно что-то свое (например, как в России с речью Ельцина), но есть и немало общих случаев, одинаковых для разных культур. Обычно они связаны с фильмами и персонажами мультфильмов или игр.
4. Чтобы снизить воздействие эффекта ложной памяти, важно не забывать о влиянии массовой культуры, учиться критически мыслить и искать подтверждение информации в надежных источниках.
Список источников
1. Dagnall N., Drinkwater K. The Mandela effect: Explaining the science behind false memories. Independent. 2018.
2. Cuncic А. The Mandela Effect: How Masses of People Can Have the Same False Memory. Verywell Mind. 2024.
3. Баранов И., Гусева И. К вопросу об одном феномене коллективной памяти. Восточно-европейский научный журнал. 2022.
4. Ошибка многих: ученые Пермского Политеха рассказали, как формируется эффект Манделы". Пермский Политех. 2024.
5. Fake News Can Lead to False Memories. Psychological Science. 2019.
Эксперты: Олег Долгицкий, психолог